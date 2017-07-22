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Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch

16 декабря 2020, 12:33




Apple подала заявку на патент под названием "Electronic device having sealed button biometric sensing system" («Электронное устройство с кнопкой сенсорной биометрии»). Новизна предложения состоит в добавлении функции Touch ID в смарт-часы Apple Watch.

Согласно патенту, предлагается разместить датчик аутентификации Touch ID, совместив его с боковой кнопкой на часах. Назначение кнопки - включение проверки на идентичность отпечатков пальцев. Такая функция поможет разблокировать устройство, а также предоставит удобный способ для совершения покупок, используя средства биометрической аутентификации.

Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch


Помимо этого, Apple продемонстрировала намерение добавить в умные часы еще и подэкранный датчик камеры. Эту идею можно усмотреть в другой патентной заявке, поданной недавно Apple.

Эта заявка носит название "Electronic devices with two-stage display" («Электронные устройства с двухрежимным дисплеем»). Согласно патенту, Apple намерена разместить две пиксельные панели слоями. На одной из них будут размещены пиксели камеры и вспышки, но она будет работать только при необходимости.

Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch


Предложенная конструкция предусматривает наличие дисплейного слоя. Он будет представлять собой простой массив пикселей для отображения изображений. Поверх него будет располагаться внешний слой, состоящий из массива ячеек - модуляторов прохождения света. Эти ячейки могут быть прозрачными, не мешая работе дисплейных пикселей внизу. Другой режим предусматривает их работу для блокировки прохождения света. В этом случае они будут работать как сенсорные ячейки камеры.

Технология, предложенная Apple для подэкранной камеры, должна работать также и на других устройствах, включая смартфон iPhone и планшет iPad. Интересно, но в формуле патента указывается, что он распространяется только на умные часы Apple Watch.



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