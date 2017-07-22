Apple подала заявку на патент под названием "Electronic device having sealed button biometric sensing system" («Электронное устройство с кнопкой сенсорной биометрии»). Новизна предложения состоит в добавлении функции Touch ID в смарт-часы Apple Watch.
Согласно патенту, предлагается разместить датчик аутентификации Touch ID, совместив его с боковой кнопкой на часах. Назначение кнопки - включение проверки на идентичность отпечатков пальцев. Такая функция поможет разблокировать устройство, а также предоставит удобный способ для совершения покупок, используя средства биометрической аутентификации.
Помимо этого, Apple продемонстрировала намерение добавить в умные часы еще и подэкранный датчик камеры. Эту идею можно усмотреть в другой патентной заявке, поданной недавно Apple.
Эта заявка носит название "Electronic devices with two-stage display" («Электронные устройства с двухрежимным дисплеем»). Согласно патенту, Apple намерена разместить две пиксельные панели слоями. На одной из них будут размещены пиксели камеры и вспышки, но она будет работать только при необходимости.
Предложенная конструкция предусматривает наличие дисплейного слоя. Он будет представлять собой простой массив пикселей для отображения изображений. Поверх него будет располагаться внешний слой, состоящий из массива ячеек - модуляторов прохождения света. Эти ячейки могут быть прозрачными, не мешая работе дисплейных пикселей внизу. Другой режим предусматривает их работу для блокировки прохождения света. В этом случае они будут работать как сенсорные ячейки камеры.
Технология, предложенная Apple для подэкранной камеры, должна работать также и на других устройствах, включая смартфон iPhone и планшет iPad. Интересно, но в формуле патента указывается, что он распространяется только на умные часы Apple Watch.
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