Портал DxOMark, известный своими детальными анализами продуктовых линеек мобильных гаджетов, провел тестирование флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Если вычленить результаты оценки на уровне используемых процессоров, то тесты показали, что Snapdragon-версия флагмана получила более низкие оценки, чем смартфон на чипсете Exynos производства Samsung.
Здесь необходимо уточнить, что портал DxOMark специализируется на оценке качества фотооборудования, представленного в гаджетах, в данном случае, в смартфонах. Соответственно его тесты процессоров оценивают не вычислительную мощность на выполнении расчетных функций, а производительность фото.
Напомним, официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G состоялся 5 августа. Этот смартфон выпускается в двух конфигурациях: модель для продаж на глобальном рынке оснащается процессором Exynos 990 (техпроцесс 7 нм+), а на американский рынок он поставляется в версии на платформе Qualcomm Snapdragon 865+ (7 нм+).
Согласно проведенным тестам, американская версия смартфона, оснащенная процессором Snapdragon, набрала 117 баллов в тесте камеры DxOMark. В то же время глобальная модель с процессором Exynos сумела набрать 120 баллов при прохождении тех же самых тестов.
По другим тестам американская Snapdragon-версия телефона получила 119 баллов за качество фотоснимков, 75 баллов за зум и 103 баллов за качество видеозаписи. Иными словами, в DxOMark считают, что «американская» версия устройства хотя и предлагает «достойную» производительность с хорошей «фотографической универсальностью», но все же оно уступает мировому Exynos-варианту.
Исследователи DxOMark обнаружили, что большинство снимков, выполняемых с поддержкой процессора Snapdragon, получаются с яркими, чистыми цветами при хорошей детализации как при съемке в помещении, так и на улице. Эксперты даже похвалили эту модель за режим боке и качество проработки глубины. При зуме отмечался высокий уровень детализации, стабилизация видео также была эффективной, баланс белого сохранял нейтральность для обоих вариантов съемки видео - в помещении и на улице.
В то же время у Snapdragon-модели отмечались случаи нестабильной работы автофокуса при съемке видео и фото. Ночные сцены или другие сценарии при слабом освещении также вызвали проблемы с наличием шума, который был заметен на большинстве снимков. Кроме того, в DxOMark обнаружили различия в производительности Snapdragon-модели по сравнению с ее Exynos-аналогом при захвате видео, прежде всего в контроле резкости между кадрами во время ходьбы.
Если подытожить, Exynos- и Snapdragon-модели предлагают сопоставимую производительность, но между ними все-таки наблюдаются отличия. Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели.
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