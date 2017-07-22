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Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

16 декабря 2020, 14:13




Портал DxOMark, известный своими детальными анализами продуктовых линеек мобильных гаджетов, провел тестирование флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Если вычленить результаты оценки на уровне используемых процессоров, то тесты показали, что Snapdragon-версия флагмана получила более низкие оценки, чем смартфон на чипсете Exynos производства Samsung.

Здесь необходимо уточнить, что портал DxOMark специализируется на оценке качества фотооборудования, представленного в гаджетах, в данном случае, в смартфонах. Соответственно его тесты процессоров оценивают не вычислительную мощность на выполнении расчетных функций, а производительность фото.

Напомним, официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G состоялся 5 августа. Этот смартфон выпускается в двух конфигурациях: модель для продаж на глобальном рынке оснащается процессором Exynos 990 (техпроцесс 7 нм+), а на американский рынок он поставляется в версии на платформе Qualcomm Snapdragon 865+ (7 нм+).

Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G


Согласно проведенным тестам, американская версия смартфона, оснащенная процессором Snapdragon, набрала 117 баллов в тесте камеры DxOMark. В то же время глобальная модель с процессором Exynos сумела набрать 120 баллов при прохождении тех же самых тестов.

По другим тестам американская Snapdragon-версия телефона получила 119 баллов за качество фотоснимков, 75 баллов за зум и 103 баллов за качество видеозаписи. Иными словами, в DxOMark считают, что «американская» версия устройства хотя и предлагает «достойную» производительность с хорошей «фотографической универсальностью», но все же оно уступает мировому Exynos-варианту.

Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G


Исследователи DxOMark обнаружили, что большинство снимков, выполняемых с поддержкой процессора Snapdragon, получаются с яркими, чистыми цветами при хорошей детализации как при съемке в помещении, так и на улице. Эксперты даже похвалили эту модель за режим боке и качество проработки глубины. При зуме отмечался высокий уровень детализации, стабилизация видео также была эффективной, баланс белого сохранял нейтральность для обоих вариантов съемки видео - в помещении и на улице.

В то же время у Snapdragon-модели отмечались случаи нестабильной работы автофокуса при съемке видео и фото. Ночные сцены или другие сценарии при слабом освещении также вызвали проблемы с наличием шума, который был заметен на большинстве снимков. Кроме того, в DxOMark обнаружили различия в производительности Snapdragon-модели по сравнению с ее Exynos-аналогом при захвате видео, прежде всего в контроле резкости между кадрами во время ходьбы.

Если подытожить, Exynos- и Snapdragon-модели предлагают сопоставимую производительность, но между ними все-таки наблюдаются отличия. Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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