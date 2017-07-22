Компания NVIDIA анонсировала новую серию видеокарт RTX A6000. Они предназначены для оснащения профессиональных рабочих станций графическими ускорителями с поддержкой различных прикладных применений.
Эксперты рынка сразу обратили внимание на отсутствие упоминания направления Quadro, которое NVIDIA долгое время использовала для маркетингового продвижения своих новых продуктов для настольных систем. Они позиционировались как продукты для наиболее сложных и трудоемких прикладных задач, решаемых с помощью настольных рабочих станций.
Серия RTX A6000 поддерживает все ресурсы, связанные с технологией трассировки лучей, которая присутствует в потребительских видеокартах RTX. В то же время новая модель отделена от серии A40, ориентированной для оснащения корпоративных ЦОДов.
В основе модельной серии RTXA6000 используется полнофункциональный чип GA102, оснащенный 10752 ядрами CUDA. Это обеспечивает производительность, доходящую на операциях с одинарной точностью до 38,7 TFLOPS. Для сравнения, это на 3,1 TFLOPS выше, чем у видеокарты GeForce RTX 3090. В комплекте поддержки RTX A6000 представлен весь набор профессиональных драйверов и функций NVIDIA.
Видеокарты RTX A6000 оснащены 48 Гбайт памяти GDDR6. Этого объема достаточно для размещения во встроенной памяти всех используемых данных, включая служебную информацию.
NVIDIA выбрала архитектуру памяти GDDR6, отличающуюся большей компактностью при размещении, а не GDDR6X. Последняя дает существенный прирост в производительности по сравнению с типом GDDR6, но имеет другие ограничения. NVIDIA выбрала менее производительный вариант, но зато отличающийся более плотной компоновкой памяти.
С конструкционной точки зрения видеокарта RTX A6000 оснащается классическим кулером нагнетательного типа. Благодаря новому мосту NVLink с низким профилем, два вентилятора могут работать в тандеме в рамках единой системы охлаждения.
Видеокарты новой серии поддерживают технологию виртуализации NVIDIA vGPU.
Внешние выходы представлены четырьмя портами DisplayPort. Поддержки HDMI нет.
Рекомендуемая цена модели равна 4650 долларов, но сейчас ее реальная цена для предварительного заказа намного выше - 5500 долларов. Это объясняется дефицитом микросхем.
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