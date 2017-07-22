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ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

16 декабря 2020, 18:03




Крупные технологические компании, включая Apple, Amazon, Google и Facebook, вскоре могут столкнуться с новыми правилами работы в Европейском союзе. Как стало известно, Европейская комиссия завершила подготовку законодательных актов, которые будут предъявлять новые требования к компаниям, ведущим свой бизнес на территории ЕС.

На днях Европейская комиссия представила два новых законодательных акта, направленных на строгое регулирование работы технологических компаний в ЕС. Главная цель новых предложений - небольшим европейским компаниям равные возможности в конкуренции на европейском рынке с технологическими гигантами.

ЕС собирается ввести Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах


Первый из представленных законопроектов - Закон о цифровых рынках (The Digital Markets Act).

Он предусматривает, в частности, запрет на саморекламу для поставщиков услуг. Например, компания Apple не сможет отдавать предпочтение в результатах поисковой выдачи в App Store тем приложениям, которые сообщают о товарах или услугах, выпущенных самой Apple. Компания будет обязана предоставить предложениям сторонних поставщиков равные возможности с собственными продуктами.

Помимо этого, производители будут обязаны разрешить пользователям удалять предустановленные приложения, например, со смартфонов, которые производители установили на моделях, продаваемых в ЕС. Сами производители будут обязаны бесплатно предоставлять рекламодателям и издателям точные внутренние характеристики, отражающие эффективность работы товаров, поставляемых на европейский рынок.

Если говорить об Apple, то она в некоторой степени уже внесла необходимые коррективы, чтобы соблюдает правила, изложенные в Законе о цифровых рынках. Например, начиная с iOS 10, Apple разрешила пользователям удалять приложения, принятые по умолчанию.

В прошлом году Apple также скорректировала алгоритм поиска в App Store. Это позволило сократить количество собственных приложений компании, отображаемых в верхней части поисковой выдачи.

Тем не менее, Apple будет обязана соблюдать новые требования законодательства в равной степени с другими производителями. В частности, ей придется поделиться внутренней информацией, достоверно отражающей реальную эффективность применения своих продуктов.

Несоблюдение новых правил может грозить компаниям большими штрафами. Их размер может достигать 10% мирового годового оборота компании. В то же время ожидается, что вводимое регулирование приведет к долгосрочным значимым изменениям на рынке, а не станет просто поводом для многократного взимания штрафов.

Предлагается ввести и еще одну меру наказания для крупных технологических компаний - принудительное изъятие инвестиций. Если компания будет систематически нарушать установленные правила, то на нее может быть наложено требование продать часть своего бизнеса, «если нет других средств правовой защиты».

Новый Закон о цифровых услугах (The Digital Services Act) будет направлен на борьбу с незаконным и вредоносным контентом. Он обяжет компании быстро удалять его в случае выявления. За нарушения также последуют крупные штрафы.



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