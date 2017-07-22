Google приобрела американскую компанию Neverware - разработчика специализированной операционной системы CloudReady, построенной на базе Google Chromium с открытым исходным кодом и позволяющей запускать ОС на устаревших моделях компьютеров. В результате потребители получают новые компьютеры с повышенной производительностью, защищенностью и управляемостью.
Компания Neverware была создана в 2015 году. Ее первым продуктом была система PCReady - проприетарный серверный тонкий клиент, который устанавливался на локальной машине и позволял выполнять прикладные задачи, возлагая на локальный компьютер только простые задачи по отображению и вводу команд.
Вторым продуктом Neverware стала ОС CloudReady. Она ориентирована на использование в школах, на предприятиях и индивидуальными потребителями. Назначение CloudReady - дать возможность преобразовать существующее оборудование в экосистему Google Chrome.
В настоящее время ОС CloudReady представлена в трех «редакциях»: Enterprise, Education и Home; домашняя версия CloudReady предоставляется бесплатно.
CloudReady позволяет управлять компьютерами под управлением ОС с использованием консоли администратора на базе Chromebook. ОС официально поддерживает более 350 сертифицированных моделей компьютеров. Система может быть развернута сразу на многих устройствах и нацелена на использование в школах.
Отмечается, что в настоящее время CloudReady способна превратить практически любой устаревший компьютер в Chromebook всего за 15 минут. Пользователи получают управляемость, безопасность и производительность, характерную для современных Chromebook, за треть их реальной цены.
Особенность CloudReady состоит в том, что до сих пор запускаемые в работу устройства не были официально сертифицированными для ChromeOS. С покупкой Neverware компанией Google этот барьер должен быть устранен. Все установки должны быть сертифицированы. Школы, имеющие ограниченные финансовые ресурсы, теперь смогут превратить старые и медленные устройства под Windows в быстрые и простые в поддержке компьютеры на базе ChromeOS.
Поскольку, как сообщается, 68% американских школ уже используют ChromeOS, это может позволить остальным школам, которые не могут позволить себе приобретать новое оборудование, присоединиться к экосистеме Google ChromeOS в области образования.