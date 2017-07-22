РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

16 декабря 2020, 20:06




Google приобрела американскую компанию Neverware - разработчика специализированной операционной системы CloudReady, построенной на базе Google Chromium с открытым исходным кодом и позволяющей запускать ОС на устаревших моделях компьютеров. В результате потребители получают новые компьютеры с повышенной производительностью, защищенностью и управляемостью.

Компания Neverware была создана в 2015 году. Ее первым продуктом была система PCReady - проприетарный серверный тонкий клиент, который устанавливался на локальной машине и позволял выполнять прикладные задачи, возлагая на локальный компьютер только простые задачи по отображению и вводу команд.

Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium


Вторым продуктом Neverware стала ОС CloudReady. Она ориентирована на использование в школах, на предприятиях и индивидуальными потребителями. Назначение CloudReady - дать возможность преобразовать существующее оборудование в экосистему Google Chrome.

В настоящее время ОС CloudReady представлена в трех «редакциях»: Enterprise, Education и Home; домашняя версия CloudReady предоставляется бесплатно.

CloudReady позволяет управлять компьютерами под управлением ОС с использованием консоли администратора на базе Chromebook. ОС официально поддерживает более 350 сертифицированных моделей компьютеров. Система может быть развернута сразу на многих устройствах и нацелена на использование в школах.

Отмечается, что в настоящее время CloudReady способна превратить практически любой устаревший компьютер в Chromebook всего за 15 минут. Пользователи получают управляемость, безопасность и производительность, характерную для современных Chromebook, за треть их реальной цены.

Особенность CloudReady состоит в том, что до сих пор запускаемые в работу устройства не были официально сертифицированными для ChromeOS. С покупкой Neverware компанией Google этот барьер должен быть устранен. Все установки должны быть сертифицированы. Школы, имеющие ограниченные финансовые ресурсы, теперь смогут превратить старые и медленные устройства под Windows в быстрые и простые в поддержке компьютеры на базе ChromeOS.

Поскольку, как сообщается, 68% американских школ уже используют ChromeOS, это может позволить остальным школам, которые не могут позволить себе приобретать новое оборудование, присоединиться к экосистеме Google ChromeOS в области образования.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine. Компания 3Logic в основном известна как крупный дистрибьютор компьютерных комплектующих. Но в ассортименте компании присутствовали и готовые системы - как сторонних сборщиков, так и собственные. Сегодня мы познакомимся с системой FragMachine от 3Logic - новой серии готовых систем, которая должна стать вершиной линейки геймерских ПК этой компании. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine".

Читайте также:

  • Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки DeepSpeed
  • «Метавселенная» NVIDIA Omniverse раскрыла свои врата
  • Искусственный AI-человек NEON не станет частью будущего флагмана Galaxy S21
  • Reuters обвинил российских хакеров во взломе почтовой переписки Минфина США через Microsoft 365
  • Microsoft добавила средства эмуляции x64 в Windows 10 для ARM-компьютеров

    • следующая новость
    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    предыдущая новость
    ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 декабря, 2020

    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

    ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

    Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки DeepSpeed

    NVIDIA представила новые ускорители RTX A6000 для профессиональных рабочих станций

    Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

    Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch

    Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни

    Новый флагман iQOO 7 оснастят сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

    15 декабря, 2020

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678

    «Метавселенная» NVIDIA Omniverse раскрыла свои врата

    Видеокарта EMTEK GeForce RTX 3070 поставляется с уникальным 12-контактным разъемом питания

    HARMAN анонсировала наушники JBL CLUB PRO+ TWS с эталонным звуком и шумоподавлением

    Apple ведет разработку собственного модема 5G

    Xiaomi анонсировала 7,8-дюймовую электронную книгу Mi Reader Pro с e-Ink экраном 300 PPI

    Apple iPhone 6s пережил падение из самолета с высоты 500 м и записал на видео свой полет

    Роботакси Amazon Zoox вышло на пилотные испытания в Калифорнии

    14 декабря, 2020

    Synology анонсировал NAS-сервер нового поколения DS1821+

    Intel Core i9-11900K Rocket Lake можно разогнать до 5,30 ГГц

    Искусственный люди NEON не станут частью будущего флагмана Galaxy S21

    ССЫЛКИ