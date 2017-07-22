РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

16 декабря 2020, 23:13




Компания TEAMGROUP официально сообщила о разработке первых образцов оперативной памяти нового поколения DDR5 потребительского класса и передачи их для полномасштабных испытаний производителям материнских плат.

Сообщается, что в число производителей материнских плат, получивших инженерные образцы новой памяти для проведения тестов, вошли ASUS, MSI, ASRock и GIGABYTE. Компания TEAMGROUP ожидает получить от них в скором времени подтверждение, что новая память DDR5 превосходит по скорости работы образцы памяти DDR4 предыдущего поколения, в том числе в режиме разгона.

TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса


По имеющимся данным, TEAMGROUP разработала модуль памяти DDR5 потребительского класса, имеющий емкость 16 Гбайт. Тактовая частота работы модуля памяти RAM составляет 4800 МГц. Новая память превосходит по тактовой частоте память предыдущего поколения DDR4, поддерживаемую большинством производителей. Регулярная базовая частота DDR4 составляет 2133 МГц, разгонная - 3200 МГц. Модули оперативной памяти DDR5 работают на уровне напряжения 1,1 В, что немного ниже по сравнению с напряжением DDR4, составляющим 1,2 В.

Хотя TEAMGROUP называет себя первым производителем, выпустившим память DDR5 потребительского класса, информацию о выпуске DDR5 публиковала ранее еще компания SK Hynix. В отношении нее сообщалось, что SK Hynix выпустила память DDR5 серверного класса.

Отмечается еще один интересный факт из пресс-релизе TEAMGROUP. Пользователям не потребуется менять параметры в BIOS, чтобы подключить память DDR5. Потребуется только установить новые модули в поддерживаемую материнскую плату, а все остальные настройки и более высокие скорости и лучшие задержки, обеспечиваемые новым модулем RAM, станут доступны автоматически.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
  • Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни
  • Будущий флагман iQOO 7 будет оснащен сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт
  • Apple iPhone 6s пережил падение из самолета с высоты 500 м и записал на видео свой полет
  • OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов
  • Первый флагман Xiaomi Mi 11 на новом чипе Snapdragon 888 выйдет уже в этом году - 29 декабря

    • предыдущая новость
    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 декабря, 2020

    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

    ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

    Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки DeepSpeed

    NVIDIA представила новые ускорители RTX A6000 для профессиональных рабочих станций

    Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

    Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch

    Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни

    Новый флагман iQOO 7 оснастят сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

    15 декабря, 2020

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678

    «Метавселенная» NVIDIA Omniverse раскрыла свои врата

    Видеокарта EMTEK GeForce RTX 3070 поставляется с уникальным 12-контактным разъемом питания

    HARMAN анонсировала наушники JBL CLUB PRO+ TWS с эталонным звуком и шумоподавлением

    Apple ведет разработку собственного модема 5G

    Xiaomi анонсировала 7,8-дюймовую электронную книгу Mi Reader Pro с e-Ink экраном 300 PPI

    Apple iPhone 6s пережил падение из самолета с высоты 500 м и записал на видео свой полет

    Роботакси Amazon Zoox вышло на пилотные испытания в Калифорнии

    14 декабря, 2020

    Synology анонсировал NAS-сервер нового поколения DS1821+

    Intel Core i9-11900K Rocket Lake можно разогнать до 5,30 ГГц

    Искусственный люди NEON не станут частью будущего флагмана Galaxy S21

    ССЫЛКИ