Компания TEAMGROUP официально сообщила о разработке первых образцов оперативной памяти нового поколения DDR5 потребительского класса и передачи их для полномасштабных испытаний производителям материнских плат.
Сообщается, что в число производителей материнских плат, получивших инженерные образцы новой памяти для проведения тестов, вошли ASUS, MSI, ASRock и GIGABYTE. Компания TEAMGROUP ожидает получить от них в скором времени подтверждение, что новая память DDR5 превосходит по скорости работы образцы памяти DDR4 предыдущего поколения, в том числе в режиме разгона.
По имеющимся данным, TEAMGROUP разработала модуль памяти DDR5 потребительского класса, имеющий емкость 16 Гбайт. Тактовая частота работы модуля памяти RAM составляет 4800 МГц. Новая память превосходит по тактовой частоте память предыдущего поколения DDR4, поддерживаемую большинством производителей. Регулярная базовая частота DDR4 составляет 2133 МГц, разгонная - 3200 МГц. Модули оперативной памяти DDR5 работают на уровне напряжения 1,1 В, что немного ниже по сравнению с напряжением DDR4, составляющим 1,2 В.
Хотя TEAMGROUP называет себя первым производителем, выпустившим память DDR5 потребительского класса, информацию о выпуске DDR5 публиковала ранее еще компания SK Hynix. В отношении нее сообщалось, что SK Hynix выпустила память DDR5 серверного класса.
Отмечается еще один интересный факт из пресс-релизе TEAMGROUP. Пользователям не потребуется менять параметры в BIOS, чтобы подключить память DDR5. Потребуется только установить новые модули в поддерживаемую материнскую плату, а все остальные настройки и более высокие скорости и лучшие задержки, обеспечиваемые новым модулем RAM, станут доступны автоматически.
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