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Amazon открыла облачный игровой сервис Luna для Android-устройств, но пока только в США

17 декабря 2020, 11:58




Компания Amazon объявила, что облачный игровой сервис Luna теперь доступен для Android-устройств. Как и в версии Luna для iOS, пользователи Android теперь смогут напрямую обращаться к облачным игровым сервисам через браузер Chrome. Загружать для этого какое-нибудь отдельное приложение не требуется.

Облачная игровая платформа Luna, разработанная и управляемая Amazon, впервые вышла в эфир несколько месяцев назад. 24 сентября 2020 года было объявлено об запуске Luna, «ранний доступ» для подписчиков по приглашению открылся, начиная с 20 октября 2020 года.

На старте Amazon Luna стала доступна для ПК, Mac, Fire TV, iPhone и iPad (через веб-приложения), сервис сразу получил интеграцию с Twitch. Основной площадкой для размещения Amazon Luna стала платформа AWS.

Amazon открыла облачный игровой сервис Luna для Android-устройств, но пока только для США


На момент запуска Amazon Luna был открыт общий канал Luna Plus, который имел в своем составе 100 различных игр по начальному тарифу 5,99 доллара в месяц. Эксклюзивно для Luna был создан игровой канал Ubisoft Plus в партнерстве с Ubisoft. Он предоставил подписчикам Luna доступ к играм Ubisoft в день их выпуска. С ноября 2020 года канал Ubisoft + (бета) стоит дополнительно 14,99 доллара в месяц. Допускается подключение к Ubisoft Plus на ПК и к облачному игровому сервису Google, Stadia.

Сообщается, что в настоящее время Luna доступна только в США, а международный релиз еще не подтвержден. Облачный игровой сервис позволяет легко играть в отличные игры на уже имеющихся устройствах. При этом сервис рассматривается как конкурент другим облачным игровым платформам, таким как Stadia, Xbox Game Pass, PlayStation Now и GeForce Now.

Версия Android Luna теперь будет работать на нескольких устройствах, таких как смартфоны Google, Samsung и OnePlus. Ожидается, что со временем Luna будет поддерживать больше устройств на базе Android. Более детальный список Android-устройств, поддерживающих Luna: Google Pixel 4 XL, 4A, 4A 5G, 5; Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro и Nord 7T, 7T Pro, смартфоны 7T Pro 5G.

Luna совместим с Android 9 или более новой версией, а также Chrome версии 86 или новее. Геймеры теперь смогут играть в самые разные игры, а также использовать контроллеры Luna, PlayStation 4 или Xbox One.



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