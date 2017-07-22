На мероприятии Huawei Developer Day 2020 в Пекине компания Huawei официально представила бета-версию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств.
Сторонние разработчики получили доступ к различным системным механизмам HarmonyOS, в том числе API-интерфейсам и оптимизированному симулятору DevEco Studio для упрощения создания эффективных приложений для смартфонов под управлением новой ОС. Компания Huawei надеется привлечь как можно больше партнёров к расширению своей интеллектуальной экосистемы и намерена открыть пользователям доступ ко всем преимуществам умных сервисов для работы, развлечений, общения, занятия спортом и повседневных домашних дел.
Разработчики мобильных приложений теперь могут принять участие в тестировании ОС, зарегистрировавшись на официальном сайте Huawei Developer. Как заявил президент департамента разработки ПО Huawei Consumer Business Group Ван Чэнлу (Wang Chenglu), устройства и сервисы теперь не ограничиваются специфическими сценариями, пользователи могут легко настраивать их под свои потребности.
В настоящее время развернута бета-версия публичных тестов по набору персонала, разработчики и партнеры могут подать заявку на участие в них бесплатно. Поддерживаются многие модели смартфонов и планшетов, включая серии Mate 40 и Huawei P40, а также планшет MatePad Pro, сообщает Huawei.
Компания намерена способствовать объединению программных и аппаратных ресурсов физически независимых устройств. Применение HarmonyOS гарантирует, что входящие в экосистему продукты будут уже на старте откликаться на любой запрос пользователя и смогут эффективно работать при любых сценариях.
Более 120 крупнейших разработчиков приложений, включая JD.com, China UnionPay, Youku Video и iFlytek, уже выбрали HarmonyOS в качестве приоритетной операционной системы. В настоящее время им доступно более 15 000 API, включая распределенные системные службы и возможности программного и аппаратного обеспечения. При этом HarmonyOS помогает создавать инновационные и конкурентоспособные приложения, совместимые с любыми типами устройств и ориентированные на все сценарии использования. Распределенная структура пользовательского интерфейса поддерживает все размеры экранов, что упрощает развертывание и повышает эффективность разработки.
Ван Чэнлу заявил, что в следующем году компания планирует расширить внутреннюю ОС HarmonyOS на все продукты собственной разработки, включая смартфоны и планшеты, осуществив тем самым переход с Google Android на HarmonyOS.
Ван Чэнлу также отметил, что многие производители бытовой техники, такие как Midea, Joyoung и Robam Appliances, уже выпустили различные продукты, такие как духовки и вентиляторы дымоудаления, которые работают на HarmonyOS. Цель Huawei на 2021 год - охват более 100 млн устройств от более чем 40 основных брендов.
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