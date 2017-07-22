Twitter приобрел компанию, выпустившую приложение для группового видеочата Squad. Это позволяет сделать прогноз, что Twitter планирует добавить в свое приложение новую функцию видеочата, сделав ее альтернативной для общения пользователей сервиса.
В чем состоит особенность Squad? Он позволяет включить съемку с селфи-камеры и преобразовать данные на лету в потоковое видео. Оно передается на мобильные устройства всех участников совместного обсуждения (видеочата).
Важно отметить, что приложение изначально создавалось не в формате индивидуального чата, а как групповой чат (team chat). В настоящее время в режиме группового видеочата Squad допускается одновременное участие до девяти пользователей.
Как сообщает TechCrunch, приложение Squad было закрыто 12 декабря, поскольку взаимодействие по переносу сервиса в Twitter, похоже, уже всерьез началось.
Squad до сих пор не входило в список топовых приложений данного типа. Первые места по популярности на рынке сейчас занимают:
Slack для организации рабочего пространства с поддержкой чата;
Microsoft Teams, которое рассматривается как лучший выбор для корпоративного применения в небольших группах;
Google Chat - для пользователей G Suite;
Discord - для голосовых чатов;
Mattermost - для команд с собственной поддержкой программной-коммуникационной обвязки чата.
Со слов представителя Twitter, интерактивные аудио- и видеочаты становятся для Twitter очень важным направлением развития. Они соответствуют новому типу разговоров, которые Twitter планирует поддерживать для своих клиентов.
В то же время известно, что Twitter намерен уделить основное внимание продвижению функции Fleets. Она позволит пользователям выражать свои мысли во временном шаблоне, предусматривающем автоматическое удаление записи через 24 часа. Аналогичная функция скоро должна появиться в Snapchat, Instagram, Facebook и ряде других популярных социальных приложениях.
Инструмент группового видеочата определенно не рассматривается как самая важная функция, но со временем она способна серьезно изменить способ взаимодействия пользователей Twitter друг с другом.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".