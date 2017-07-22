РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Qualcomm анонсировал чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения

17 декабря 2020, 15:42




Qualcomm анонсировала новый серийный чип QCC305x для поддержки беспроводной связи. Новый продукт позволит клиентам - разработчикам беспроводных аудио-устройств - начать активно развивать модели беспроводных наушников нового поколения.

Новая модель входит в серию родственных аудио-чипов Qualcomm. Среди них чипы QCC514X и QCC304X, которые были представлены в марте этого года.

Qualcomm анонсировала новый чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения


Платформа QCC305x расширяет возможности применения беспроводного аудио, обеспечивая мощную поддержку новых аудио-технологий премиум-класса.

Прежде всего, QCC305x поддерживает стандарт Bluetooth Low Energy Audio (Bluetooth LE Audio). Он был анонсирован в начале года на выставке CES 2020 компанией Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Qualcomm анонсировала новый чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения


Стандарт Bluetooth LE Audio обеспечивает передачу аудио с рядом новых функций, включая, прежде всего, функцию низкого энергопотребления при использовании Bluetooth. Эти новые функции развивают аналогичные средства, доступные в Bluetooth 5 и 5.1.

Новый стандарт поддерживает также многопотоковое аудио, возможность «вещать» через Bluetooth на несколько устройств, будущую интеграцию со слуховыми аппаратами. Он вводит в обращение новый кодек Low Complexity Communications Codec (LC3), разработанный совместно компанией Ericsson и Институтом интегральных микросхем Фраунгофера. Ожидается, что его применение улучшит качество звука по сравнению с существующим кодеком SBC Bluetooth.

Qualcomm анонсировала новый чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения


Появление нового чипа QCC305x позволяет OEM-производителям, принявшим решение по внедрению нового стандарта, сразу начать сквозную разработку смартфонов и беспроводных наушников с поддержкой одновременной аудиотрансляции на несколько устройств.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX
  • МультиКубик выпустил мобильный LTE-проектор для групповых видеоразвлечений (ТВ, игры, VR)
  • Panasonic выпустил первый прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор для бизнеса
  • MSI анонсировала монитор PRO MP242 как элемент комплексной системы оснащения рабочего стола
  • Экран Apple iPhone 12 Pro Max назван лучшим дисплеем для смартфонов: побито 11 рекордов

    • следующая новость
    Новые нитрид-галлиевые зарядки Energizer мощностью 20-90 Вт работают в три раза быстрей

    предыдущая новость
    Twitter приобрел стартап группового видеочата Squad

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 декабря, 2020

    Новые нитрид-галлиевые зарядки Energizer мощностью 20-90 Вт работают в три раза быстрей

    Qualcomm анонсировал чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения

    Twitter приобрел стартап группового видеочата Squad

    Huawei представила собственную ОС HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов

    Amazon открыла облачный игровой сервис Luna для Android-устройств, но пока только в США

    Метод «AIR-FI» позволяет «воровать» данные с любого компьютера

    16 декабря, 2020

    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

    ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

    Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки DeepSpeed

    NVIDIA представила новые ускорители RTX A6000 для профессиональных рабочих станций

    Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

    Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch

    Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни

    Новый флагман iQOO 7 оснастят сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

    15 декабря, 2020

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678

    «Метавселенная» NVIDIA Omniverse раскрыла свои врата

    Видеокарта EMTEK GeForce RTX 3070 поставляется с уникальным 12-контактным разъемом питания

    HARMAN анонсировала наушники JBL CLUB PRO+ TWS с эталонным звуком и шумоподавлением

    Apple ведет разработку собственного модема 5G

    ССЫЛКИ