Компания Avenir Telecom, работающая под брендом Energizer, анонсировала новую линейку настенных зарядных устройств с технологией Power Delivery мощностью 20 Вт, 38 Вт, 65 Вт и 90 Вт. Взамен традиционных кремневых материалов в них применяются современные и мощные нитрид-галлиевые (gallium nitride, GaN) транзисторы.
Главная проблема, с которой сталкиваются производители традиционных устройств быстрой зарядки - это безопасность, эффективность, тепловая мощность и габариты. Под безопасностью понимается нагрев зарядного устройства. Нитрид галлия обеспечивает значительно более высокую электропроводимость, чем традиционный кремний, что снижает выделение тепла, повышает мощность, а также снижает габаритные размеры готового изделия.
Компания Avenir Telecom применяет полупроводниковый материал GaN (нитрид галлия) в самых разных приборах - от микросхем для управления USB-C до кабелей Lightning. Технология Power Deliver делает зарядное устройство более интеллектуальным. Она позволяет обнаруживать подключенное устройство и способна распознавать игровые консоли, планшеты, ноутбуки, смартфоны. Благодаря этому, зарядка выполняется на максимальной скорости, выдавая точное количество энергии, необходимое для управляемой зарядки в кратчайшие сроки.
Применение GaN (нитрида галлия) увеличивает эффективность и снижает нагрев. Зарядные устройства мощностью 65 Вт и 90 Вт могут заряжать даже совместимые с ними ноутбуки.
По заявлению компании, новые зарядные устройства отличаются своими малыми габаритами - они одни из самых маленьких на рынке. В комплект зарядных устройств входит несколько вилок: для Великобритании, США или Европы.
Цены пока не объявлены.
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