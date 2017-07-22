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Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note

17 декабря 2020, 21:12




В течение последних нескольких месяцев THG.ru не раз упоминал о слухах, что Samsung может прекратить выпуск смартфонов премиальной линейки Galaxy Note в 2021 году. Поводом для такого решения могло быть названо резкое падение спроса на смартфоны верхнего ценового диапазона во время пандемии COVID-19.

Наконец Samsung официально отреагировал на слухи. Их озвучило издание FoneArena, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя Samsung, попросившего не называть его имени. С его слов, Samsung опровергла слухи, и представитель подтвердил выпуск преемника серии Galaxy Note 20 в следующем году.

Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note


Похожее заявление недавно сделал глава подразделения мобильного бизнеса Samsung Ро Тэ-Мун. Он заявил: «Мы обратили внимание, что людям нравится использовать стилус в работе с Galaxy Note, и рады добавить некоторые из его самых любимых функций другим устройствам нашей линейки». Тем самым, он намекнул, что в скором будущем стилус S-Pen может появиться у большего числа других устройств Galaxy, помимо фаблетов Galaxy Note. Если эти слухи подтвердятся, то будущие модели Galaxy S21 (как минимум, это затронет S21 Ultra) будут оснащены стилусом S-Pen. Ожидается, что их анонс состоится в январе 2021 года.

При этом анонимный чиновник - источник FoneArena - отметил, что высказывания Ро, на которые многие ссылались как на повод прекращения выпуска преемников Galaxy Note, вовсе не означают, что «серия Galaxy Note будет прекращена».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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