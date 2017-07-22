РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

6,53-дюймовый POCO M3 «приехал» в Россию по цене 14 490 руб в максимальном обвесе

17 декабря 2020, 23:21




Спустя две недели после ноябрьского глобального анонса смартфона POCO M3, новая модель добралась до России. Многие называют POCO M3 копией Redmi Note 9 4G с небольшими отличиями в конфигурации тыльной камеры, но такое сравнение играет на руку этой модели.

Смартфон POCO M3 имеет 6,53-дюймовый дисплей DotDrop с разрешением FHD+ (2340x1080 пикселей). Соотношение сторон 19,5:9 и плотность 395 PPI указывают на почти классический «кинематографический размер», что подтверждает и контрастность 1500:1. При таких размерах и пропорциях дисплей смартфона будет удобен для просмотра фильмов.

POCO M3


Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Выбор достойного, но не самого последнего вариант защитного покрытия выглядит как аргумент в пользу более низкой цены аппарата, что сейчас имеет важное значение в России.

Вычислительная мощность смартфона построена на базе 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2 ГГц. Высокопроизводительный процессорное ядро Qualcomm Kryo 260 выпускается на базе современного 11-нм техпроцесса. Графический ускоритель Adreno 610 и нейронный модуль Qualcomm AI Engine третьего поколения достойно дополняют вычислительный пакет.

POCO M3


Оперативная память смартфона составляет 4 Гбайт, объем встроенного основного хранилища - 64 или 128 Гбайт (LPDDR4X + UFS 2.1 или 2.2). Выбор продиктован желанием сохранить смартфон в приемлемом ценовом диапазоне, но без ущерба для нормальной эксплуатации, когда потребитель предъявляет к устройствам типовые требования.

Основная камера смартфона расположена в заднем тройном блоке и имеет разрешение 48 Мп. Объектив построен по 6-линзовой схеме и поддерживает автофокус. Размер матрицы составляет 1/2", диафрагма f/1.79, размер пикселя 0,8 мкм, есть поддержка технологии «Super Pixel 4-в-1».

Другие объективы на тыльной панели: макрообъектив с разрешением 2 Мп (диафрагма f/2.4, FF) и датчик глубины 2 Мп.

Аппарат поддерживает запись видео с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой 30 к/с. Предусмотрен и более экономный режим записи видео 720p с той же частотой 30 кадров/с.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.05.

POCO M3


Такой набор инструментов не будет требовать большой емкости батареи. Тем не менее, разработчик решил не экономить на этом и оснастил модель аккумулятором емкостью 6000 мАч. Поддерживается 18 Вт быстрая зарядка.

Смартфон поддерживает все стандарты связи, вплоть до 4G. С учетом задержки строительства сетей 5G в России этот выбор не смотрится критичным.

POCO M3


Модель с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти (UFS 2.1) стоит 13 490 рублей, а модель с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основного хранилища (UFS 2.2) - 14 490 рублей



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
  • Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни
  • Будущий флагман iQOO 7 будет оснащен сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт
  • Apple iPhone 6s пережил падение из самолета с высоты 500 м и записал на видео свой полет
  • OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов

    • следующая новость
    Samsung заявила о готовности заменить Huawei для развертывания 5G в Европе

    предыдущая новость
    Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 декабря, 2020

    Samsung заявила о готовности заменить Huawei для развертывания 5G в Европе

    17 декабря, 2020

    6,53-дюймовый POCO M3 «приехал» в Россию по цене 14 490 руб в максимальном обвесе

    Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note

    Новые нитрид-галлиевые зарядки Energizer мощностью 20-90 Вт работают в три раза быстрее

    Qualcomm анонсировал чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения

    Twitter приобрел стартап группового видеочата Squad

    Huawei представила собственную ОС HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов

    Amazon открыла облачный игровой сервис Luna для Android-устройств, но пока только в США

    Метод «AIR-FI» позволяет «воровать» данные с любого компьютера

    16 декабря, 2020

    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

    ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

    Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки DeepSpeed

    NVIDIA представила новые ускорители RTX A6000 для профессиональных рабочих станций

    Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

    Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch

    Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни

    Новый флагман iQOO 7 оснастят сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

    15 декабря, 2020

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678

    «Метавселенная» NVIDIA Omniverse раскрыла свои врата

    ССЫЛКИ