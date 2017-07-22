Спустя две недели после ноябрьского глобального анонса смартфона POCO M3, новая модель добралась до России. Многие называют POCO M3 копией Redmi Note 9 4G с небольшими отличиями в конфигурации тыльной камеры, но такое сравнение играет на руку этой модели.
Смартфон POCO M3 имеет 6,53-дюймовый дисплей DotDrop с разрешением FHD+ (2340x1080 пикселей). Соотношение сторон 19,5:9 и плотность 395 PPI указывают на почти классический «кинематографический размер», что подтверждает и контрастность 1500:1. При таких размерах и пропорциях дисплей смартфона будет удобен для просмотра фильмов.
Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Выбор достойного, но не самого последнего вариант защитного покрытия выглядит как аргумент в пользу более низкой цены аппарата, что сейчас имеет важное значение в России.
Вычислительная мощность смартфона построена на базе 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2 ГГц. Высокопроизводительный процессорное ядро Qualcomm Kryo 260 выпускается на базе современного 11-нм техпроцесса. Графический ускоритель Adreno 610 и нейронный модуль Qualcomm AI Engine третьего поколения достойно дополняют вычислительный пакет.
Оперативная память смартфона составляет 4 Гбайт, объем встроенного основного хранилища - 64 или 128 Гбайт (LPDDR4X + UFS 2.1 или 2.2). Выбор продиктован желанием сохранить смартфон в приемлемом ценовом диапазоне, но без ущерба для нормальной эксплуатации, когда потребитель предъявляет к устройствам типовые требования.
Основная камера смартфона расположена в заднем тройном блоке и имеет разрешение 48 Мп. Объектив построен по 6-линзовой схеме и поддерживает автофокус. Размер матрицы составляет 1/2", диафрагма f/1.79, размер пикселя 0,8 мкм, есть поддержка технологии «Super Pixel 4-в-1».
Другие объективы на тыльной панели: макрообъектив с разрешением 2 Мп (диафрагма f/2.4, FF) и датчик глубины 2 Мп.
Аппарат поддерживает запись видео с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой 30 к/с. Предусмотрен и более экономный режим записи видео 720p с той же частотой 30 кадров/с.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.05.
Такой набор инструментов не будет требовать большой емкости батареи. Тем не менее, разработчик решил не экономить на этом и оснастил модель аккумулятором емкостью 6000 мАч. Поддерживается 18 Вт быстрая зарядка.
Смартфон поддерживает все стандарты связи, вплоть до 4G. С учетом задержки строительства сетей 5G в России этот выбор не смотрится критичным.
Модель с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти (UFS 2.1) стоит 13 490 рублей, а модель с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основного хранилища (UFS 2.2) - 14 490 рублей
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