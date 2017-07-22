Эксперты европейского телеком-рынка отмечают стремительный рост активности Samsung в Европе, которая в недавних пор стала активно заявлять о своей готовности заменить Huawei для развертывания сетей 5G в регионе и поставлять свое телеком-оборудование. Samsung утверждает, что у нее есть сильная сетевая команда и исследовательские центры в Европе, что она действительно может заменить здесь Huawei при развертывании систем 5G.
Samsung долгое время считалась аутсайдером среди компаний - лидеров 5G, но сейчас многое меняется. Ключевым катализатором европейского интереса к Samsung стала сделка на поставку оборудования 5G для американского оператора мобильной связи Verizon. Сделка в размере 6 млрд долларов была заключена в сентябре 2020 года. После этого интерес к Samsung стали проявлять европейские операторы, включая испанского Telefonica и французского Orange.
Однако крупнейший европейский оператор мобильной связи Deutsche Telekom пока не проявляет оптимизма в отношении конкурентоспособности Samsung в краткосрочной перспективе, сообщают источники.
В настоящее время аппаратные системы Huawei составляют до 50% европейской сетевой архитектуры 4G. До сих пор считалось, что Huawei вместе с Nokia и Ericsson будет поставлять инфраструктуру и для 5G-сетей следующего поколения.
В то же время европейские операторы находятся под сильным давлением со стороны США, власти которой требуют от европейских компаний отказаться от оборудования Huawei при развертывании 5G. Главный довод - китайская фирма якобы может шпионить в пользу пекинских властей. Huawei постоянно отрицает эту возможность.
Основным препятствием для выбора Samsung в качестве поставщика телеком-оборудования в Европе является то, что европейские операторы опасаются, что продукты Samsung не будут совместимы с существующими сетями 4G, построенными Huawei. Это может привести к резкому росту затрат, если прежние системы придется полностью списывать, а не просто обновлять при развертывании сетей 5G.
Тем не менее, Samsung решительно настаивает на том, что ее оборудование совместимо с существующей инфраструктурой 4G. Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless также использует оборудование Samsung для различных сегментов своей сети.
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