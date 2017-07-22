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Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения

18 декабря 2020, 11:44




Компания Dahua Technology представила на российском рынке новые купольные, цилиндрические и кубические видеокамеры бренда EZ-IP. Среди новинок в продуктовой линейке EZ-IP представлены:

  • 2-Мп купольные видеокамеры EZ-IPC-T1B20P-LED-0280B и EZ-IPC-T1B20P-LED-0360B;
  • 2-Мп цилиндрическая видеокамера EZ-IPC-B1B20P-LED-0280B;
  • кубические видеокамеры EZ-IPC-C1B20P-W, EZ-IPC-C1B20P-POE, EZ-IPC-C1B40P-W и EZ-IPC-C1B40P-POE с разрешением 2 Мп и 4 Мп.


Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения


Отмечается, что все устройства EZ-IP поддерживают функцию детекции движения. Часть моделей оборудована микрофонами, позволяющие выявлять события для включения записи и сигнализации по превышению уровня звука, заданного в настройках. Некоторые модели оборудованы также ИК-датчиками.

Камеры EZ-IP отличаются применением высококачественных материалов. Часть моделей отвечает классу защиты IP67 и способны работать в широком диапазоне температур от -40 до +60°С. По этим характеристикам они отвечают требованиям для работы практически при любых погодных условиях.

Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения


Благодаря поддержке кодека Smart H.265+, предусматривающего сжатие данных, модели EZ-IP оптимизированы для систем видеонаблюдения, позволяя сохранить максимальное качество изображения при минимальном размере видеопотока и обеспечить до 70% экономии пространства на жёстком диске.

Благодаря применению технологии PoE (Power over Ethernet), сетевой кабель служит также и для питания камеры. Это упрощает установку и подключение камеры к системе видеонаблюдения. Благодаря поддержке Plug&Play, для камер EZ-IP не требуется установка дополнительного ПО или драйверов.

Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

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