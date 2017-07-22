Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила изъять недавно выпущенную игру Cyberpunk 2077 из своего магазина приложений PlayStation Store. Компания предложила полный возврат денежных средств всем, кто изъявит желание получить их.
Причиной такого шага стали многочисленные отзывы пользователей - владельцев игровых приставок предыдущих поколений, например PlayStation 4. Они отмечали, что разработчики игры не учли, что она будет запускаться на более медленных, устаревших, но все равно популярных приставках. В результате владельцы этих устаревших устройств столкнулись с многочисленными артефактами при запуске игры на своих приставках: медленный рендеринг, многочисленные потери текстур и другие особенности, которые испортили отношение к игре.
Похоже, что Sony пошла на этот шаг, который повлияет на доступность Cyberpunk 2077 не только для владельцев консолей старого поколения, таких как PlayStation 4 и Xbox One, но и для игроков последних моделей PlayStation.
В настоящее время, похоже, Sony больше волнует вопрос о клиентской поддержке владельцев именно приставок прошлых поколений: «SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, поэтому мы начнем предлагать полный возврат средств для всех игроков, которые приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до дальнейшего уведомления», - говорится в официальном анонсе компании.
В то же время в сети ходят слухи, что в игре встречаются также «вопиющие ошибки, и она выглядит не так хорошо, как показано в трейлерах».
Разработчик игры - компания CD Projekt Red признал, что не показывал геймерам, как выглядит Cyberpunk 2077 на старых консолях; и также предложил полный возврат средств.
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