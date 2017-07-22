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AMD поддерживает Smart Access Memory (SAM) без обращения к Resizeable BAR

18 декабря 2020, 14:34




В ходе недавнего анонса видеокарт AMD Radeon 6000 было объявлено о поддержке ими, а также процессорами серии Ryzen 5000 технологии AMD Smart Access Memory (SAM). Ее назначение - это расширение доступности графической памяти для прямого обращения по всему доступному объему в отличие от доступа, предоставляемого в обычных Windows-ПК процессорам только частями объёмом до 256 Мбайт. Применение SAM позволяет расширить канал данных, благодаря чему процессор может обращаться сразу ко всему массиву видеопамяти, получая в итоге повышенную производительность. Наиболее заметно это проявляется в играх.

AMD поддерживает Smart Access Memory без обращения к Resizeable BAR


Принцип расширения канала данных построен на базе применения технологии изменяемого размера базовых регистров Resizable BAR (Base Address Registers), которая относится к спецификации интерфейса PCI Express 2.0+. По слухам, технология AMD Smart Access Memory (SAM) построена именно вокруг использования этого механизма.

В то же время сразу поползли слухи, что более ранние процессоры AMD Ryzen, до Zen3, не поддерживают специальную инструкцию PDEP на тех скоростях, с которыми они работают, что способно повлиять на доступность функции Resizeable BAR. Если это предположение справедливо, то все процессоры линеек от Ryzen 1000 до Ryzen 3000, вероятно, не допускают SAM именно по этой причине, и тем самым не могут обеспечить желаемый прирост производительности.

Этот слух был опровергнут Яном Куртрессом из Anandtech. Он лично получил заверение от AMD, что появившийся слух не соответствует действительности. AMD сообщила ему, что механизм работы с памятью AMD Smart Access Memory не связан с применением инструкции PDEP. Это означает, что SAM будет работать независимо от того, поддерживается ли эта инструкция процессором.

Позднее авторитетное издание Wccftech опубликовало материал, посвященные поддержке SAM в более ранних процессорах AMD Ryzen. Согласно опубликованным скриншотам, процессоры серии AMD Ryzen 4000G «Renoir» также будут поддерживать SAM на материнских платах серии 500.

AMD поддерживает Smart Access Memory без обращения к Resizeable BAR

AMD Ryzen 4000G «Renoir» поддерживает AMD Smart Access на MSI X570 UNIFY, Источник: Wccftech


В другом материале сообщалось, что поддержка SAM распространяется также на процессоры Ryzen 3000 «Matisse», основанные на архитектуре Zen2:

AMD поддерживает Smart Access Memory без обращения к Resizeable BAR

AMD Ryzen 3000 «Matisse» поддерживает AMD Smart Access на MSI X570 UNIFY, Источник: Wccftech


Компания ASUS прислала свое подтверждение, сообщив, что даже первое поколение процессоров Ryzen предоставляет функцию ReSize BAR. В качестве примера была приведена материнская плата PRIME B450-PLUS:

AMD поддерживает Smart Access Memory без обращения к Resizeable BAR

Память AMD Ryzen 1000 поддерживает AMD Smart Access на ASUS B450-PLUS, Источник: Wccftech


Кроме того, на этой неделе в Igors'LAB появилась статья, в которой сообщалось, что NVIDIA действительно использует некую альтернативную технологию для поддержки AMD SAM.

В самой AMD пока так и не сделали никаких публичных заявлений относительно потенциальной поддержки SAM в старых продуктах.



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