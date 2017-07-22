Корпорация IBM в сотрудничестве с Fujifilm разработала новую технологию записи данных на магнитной ленте. Она построена на использовании феррита стронция (SrFe), из которого формируется магнитный слой для магнитных лент LTO-8. Благодаря инновации плотность записи возросла до 317 Гбайт/дюйм2. Магнитная лента, длина которой составляет 1255 м, позволила IBM и Fujifilm вместить на одном картридже рекордные 580 Тбайт данных.
Хранение данных на магнитной ленте является одной из старейших на сегодняшний день технологий записи данных. Она была изобретена еще в 1928 году, ей почти 100 лет. По меркам сегодняшнего дня эта технология считается крайне медленной. Однако она обладает неоспоримым преимуществом, которое в определенных ситуациях перевешивает все другие плюсы значительно более скоростных современных носителей данных - HDD или SDD. Это - емкость носителей.
Новая технология позволит сохранять постоянно увеличивающиеся объемы данных, которые сегодня исчисляются зеттабайтами. Львиная доля этих данных остается «холодными». Они не нуждаются в обработке в реальном времени, и скорость доступа к ним не имеет критических ограничений. В то же время эти данные необходимо продолжать хранить, потому что в их совокупности содержится ценная информация.
IBM и Fujifilm продолжают разрабатывать новые технологии для ленточных накопителей LTO-8. Нынешний рекорд составил 580 Тбайт в одном картридже. Работы продолжаются.