РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

IBM и Fujifilm создали ленточный картридж емкостью 580 Тбайт

18 декабря 2020, 15:27




Корпорация IBM в сотрудничестве с Fujifilm разработала новую технологию записи данных на магнитной ленте. Она построена на использовании феррита стронция (SrFe), из которого формируется магнитный слой для магнитных лент LTO-8. Благодаря инновации плотность записи возросла до 317 Гбайт/дюйм2. Магнитная лента, длина которой составляет 1255 м, позволила IBM и Fujifilm вместить на одном картридже рекордные 580 Тбайт данных.

IBM и Fujifilm создали ленточный картридж емкостью 580 Тбайт


Хранение данных на магнитной ленте является одной из старейших на сегодняшний день технологий записи данных. Она была изобретена еще в 1928 году, ей почти 100 лет. По меркам сегодняшнего дня эта технология считается крайне медленной. Однако она обладает неоспоримым преимуществом, которое в определенных ситуациях перевешивает все другие плюсы значительно более скоростных современных носителей данных - HDD или SDD. Это - емкость носителей.

Новая технология позволит сохранять постоянно увеличивающиеся объемы данных, которые сегодня исчисляются зеттабайтами. Львиная доля этих данных остается «холодными». Они не нуждаются в обработке в реальном времени, и скорость доступа к ним не имеет критических ограничений. В то же время эти данные необходимо продолжать хранить, потому что в их совокупности содержится ценная информация.

IBM и Fujifilm создали ленточный картридж емкостью 580 Тбайт


IBM и Fujifilm продолжают разрабатывать новые технологии для ленточных накопителей LTO-8. Нынешний рекорд составил 580 Тбайт в одном картридже. Работы продолжаются.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

Читайте также:

  • Synology анонсировал NAS-сервер нового поколения DS1821+
  • addlink анонсировал сверхскоростной SSD-накопитель s95 нового поколения для M.2 PCIe
  • Kingston запустила в России программу Design-in для помощи в строительстве корпоративного парка SSD
  • Kioxia выпустила твердотельные накопители нового поколения XG7 и XG7-P с интерфейсом PCIe 4.0
  • Слот M.2 для наращивания хранилища внутри PS5 пока останется «куклой»

    • следующая новость
    ASUS добавила поддержку SAM для процессоров AMD Ryzen первого поколения

    предыдущая новость
    AMD поддерживает Smart Access Memory (SAM) без обращения к Resizeable BAR

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro всего за 864 рубля с BOBkeys Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro всего за 864 рубля Лучший блок питания Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 декабря, 2020

    Intel ведет разработку ИИ-чипа Intel Visual Sensing Controller

    В Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU

    Техпроцесс 3+ нм (N3+) будет готов для внедрения TSMC в 2023 году

    ASUS добавила поддержку SAM для процессоров AMD Ryzen первого поколения

    IBM и Fujifilm создали ленточный картридж емкостью 580 Тбайт

    AMD поддерживает Smart Access Memory (SAM) без обращения к Resizeable BAR

    Sony удалит скандально появившуюся игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store

    Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения

    Samsung заявила о готовности заменить Huawei для развертывания 5G в Европе

    17 декабря, 2020

    6,53-дюймовый POCO M3 «приехал» в Россию по цене 14 490 руб в максимальном обвесе

    Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note

    Новые нитрид-галлиевые зарядки Energizer мощностью 20-90 Вт работают в три раза быстрее

    Qualcomm анонсировал чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения

    Twitter приобрел стартап группового видеочата Squad

    Huawei представила собственную ОС HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов

    Amazon открыла облачный игровой сервис Luna для Android-устройств, но пока только в США

    Метод «AIR-FI» позволяет «воровать» данные с любого компьютера

    16 декабря, 2020

    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

    ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

    ССЫЛКИ