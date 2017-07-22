THG.ru уже сообщал об особенностях поддержки новой технологии Smart Access Memory (SAM), которую компания AMD представила в качестве одной из ключевых для своих новых процессоров Ryzen серии 5000 на базе архитектуры Zen 3. На момент запуска было заявлено, что SAM будет доступна только для последней серии процессоров Ryzen 5000, и что только графические процессоры AMD способны получить преимущество в производительности от нового способа адресации видеопамяти.
Напомним, предназначение технологии AMD Smart Access Memory (SAM) состоит в расширении доступности графической памяти. После включения поддержки SAM графический процессор может работать сразу со всем доступным объемом видеопамяти, а не по частям объёмом до 256 Мбайт, что доступно процессорам на обычных Windows-ПК. Считается, что применение SAM позволяет существенно повысить производительность работы с графикой. Наиболее заметно это должно проявляться в играх.
Принцип расширения канала данных построен на базе технологии изменяемого размера базовых регистров Resizable BAR (Base Address Registers) - она относится к спецификации интерфейса PCI Express 2.0+. По слухам, технология AMD Smart Access Memory (SAM) выстроена именно вокруг применения этого механизма.
Позже производители материнских плат стали выпускать обновления BIOS, и многие из них нашли способ, как включить изменяемый размер BAR на платформах, отличных от AMD. Об этом сообщает Reddit-пользователь Merich98.
Благодаря Merich98, стало известно, что ASUS включила поддержку BAR в свое обновление BIOS. Merich98 обнаружил изменения в прошивке BIOS версии 2409, выпущенной всего несколько дней назад для материнской платы ASUS B450-PLUS.
На первый взгляд, в этом нет ничего необычного: вполне штатная материнская плата B450. Странности начинаются дальше - в ней установлен процессор AMD Ryzen 7 1700 первого поколения и у него появилась поддержка SAM.
Напомним, что AMD сообщала о поддержке SAM для процессоров AMD Ryzen серии 5000. Здесь же установлен значительно более ранний процессор.
В то же время отмечается, что средняя частота кадров увеличилась всего на +0,839%. Возможно, рост объясняется лишь погрешностью при снятии параметров в ходе эксперимента. Говорить однозначно, что включение SAM дает существенный прирост производительности, пока рано.
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