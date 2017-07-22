На Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU и 3 Гбайтами встроенной видеопамяти. Он не отличился премиальными результатами, но вызвал интерес как пример разработки новых продуктов в рамках развития единой архитектурной концепции Intel Xe.
По всей видимости, это был инженерный образец. Образец прошел испытания в тесте Geekbench, где набрал ... 9311 баллов в тестах на производительность графических процессоров OpenCL. Для сравнения, Intel Iris Xe MAX, реализованный на платформе Tiger Lake, способен показать результат до 23 000 баллов.
Intel продолжает работы по разработке, тестированию и сертификации новых, более продвинутых графических продуктов, основанных на микроархитектуре Xe. Благодаря тому, что некоторые тесты проводятся на публичных платформах для тестирования, хорошо известных среди экспертов и поэтому находящихся под пристальным контролем, стали известны подробности и о новом продукте Intel.
Обнаруженный в тестах образец представлял собой графический процессор Intel Xe, содержащий заявленные 128 вычислительных блоков EU (1024 шейдера), 3 Гбайта встроенной памяти. Тактовая частота образца составляет 1,4 ГГц.
В настоящее время неясно, к каком направлению в архитектуре Xe имел образец: Intel Xe-LP (маломощная версия архитектуры Xe, предназначенная для ноутбуков и мобильных устройств) или Xe-HPG (версия архитектуры, ориентированная на геймеров). Он мог также относится к разработке нового продукта Intel DG-2, второго поколения дискретного GPU, отличающихся от дискретных видеокарт DG-1 более высокой производительностью.
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