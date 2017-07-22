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В Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU

18 декабря 2020, 20:32




На Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU и 3 Гбайтами встроенной видеопамяти. Он не отличился премиальными результатами, но вызвал интерес как пример разработки новых продуктов в рамках развития единой архитектурной концепции Intel Xe.

По всей видимости, это был инженерный образец. Образец прошел испытания в тесте Geekbench, где набрал ... 9311 баллов в тестах на производительность графических процессоров OpenCL. Для сравнения, Intel Iris Xe MAX, реализованный на платформе Tiger Lake, способен показать результат до 23 000 баллов.

На Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU и 3 Гбайтами встроенной видеопамяти


Intel продолжает работы по разработке, тестированию и сертификации новых, более продвинутых графических продуктов, основанных на микроархитектуре Xe. Благодаря тому, что некоторые тесты проводятся на публичных платформах для тестирования, хорошо известных среди экспертов и поэтому находящихся под пристальным контролем, стали известны подробности и о новом продукте Intel.

Обнаруженный в тестах образец представлял собой графический процессор Intel Xe, содержащий заявленные 128 вычислительных блоков EU (1024 шейдера), 3 Гбайта встроенной памяти. Тактовая частота образца составляет 1,4 ГГц.

На Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU и 3 Гбайтами встроенной видеопамяти


В настоящее время неясно, к каком направлению в архитектуре Xe имел образец: Intel Xe-LP (маломощная версия архитектуры Xe, предназначенная для ноутбуков и мобильных устройств) или Xe-HPG (версия архитектуры, ориентированная на геймеров). Он мог также относится к разработке нового продукта Intel DG-2, второго поколения дискретного GPU, отличающихся от дискретных видеокарт DG-1 более высокой производительностью.



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