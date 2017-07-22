Intel ведет разработку нового ИИ-чипа Visual Sensing Controller, который будет применять методы ИИ для автоматической настройки системы под внешние условия, адаптируясь к особенностям окружающей среде. Новый чип станет частью платформы систем Intel следующего поколения, разработка которой идет сейчас в недрах Intel.
Intel пока не уточняла, идет ли речь о новой мобильной или настольной компьютерной платформе. Эксперты больше склоняются к версии, что это будет мобильная система, способная адаптироваться к условиям окружающей среде.
В чем будет подразумеваться «адаптация»?
Точной информации пока нет. Эксперты предполагают, что речь идет о добавлении новых аппаратных средств, например, для автоматической регулировки яркости изображения на экране. Настройка будет осуществляться на лету в зависимости от освещения. Подобная функция существует в мобильных телефонах уже 20 лет, но на настольной платформе ее до сих пор нет.
Другая возможная функция «адаптации» - это функция обнаружения присутствия пользователя поблизости от системы. Intel не уточняла, как это будет осуществляться. Возможные варианты, которые называют эксперты: ввод данных с камер ПК; контроль за изменениями в магнитном поле, замеряемым с помощью антенн; подача звуковой команды с микрофона или какой-либо иной способ.
Новый чип для платформы Intel следующего поколения будет относиться к типу Visual Sensing Controller. В настоящее время он носит кодовое обозначение "Clover Falls". Это устройство будет вспомогательным модулем для процессора, оно будет предоставлять дополнительные возможности для процессора, требующие использования искусственного интеллекта.
Чип будет выполнять несколько функций, в частности, он будет также служить в качестве модуля безопасности, который контролирует весь поток входящей информации для обнаружения присутствия посторонних рядом с компьютером.
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