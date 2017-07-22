РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новый геймерский монитор Acer Nitro XV270U уже в России по цене 22 990 рублей

18 декабря 2020, 23:09




Компания Acer представила в России свой 27-дюймовый геймерский монитор Nitro XV270U. Новый игровой аксессуар обеспечивает высокую чёткость и реалистичность изображения, благодаря поддержке разрешения WQHD (2560х1440 пикселей) с соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 75 Гц. Изображение отличается высокой детализацией, широкими углами обзора (178°) и поддержкой современных технологий для геймеров.

Новый геймерский монитор Acer Nitro XV270U уже в России по цене 22 990 рублей


Прежде всего, это - защита зрения пользователя Acer VisionCare без потери качества изображения. Для геймеров, проводящих длительное время перед экраном, не может быть компромиссов в качестве изображения. Вторая - это технология AMD FreeSync, гарантирующая отсутствие разрывов и искажений картинки при смене кадров. Конечно, широкие углы обзора, высокая максимальная яркость и контроль естественных цветов со 100% охватом пространства sRGB. За это отвечает матрица IPS. Поддержка HDR10 у монитора Nitro XV270U помогает сохранить контрастность и видимость мелких деталей в любых условиях. Технология Black Boost помогает рассмотреть соперников, которые любят прятаться в тёмных и незаметных местах карт.

Новый геймерский монитор Acer Nitro XV270U уже в России по цене 22 990 рублей


Монитор Nitro XV270U поддерживает полный комплекс технологий защиты зрения, включая Acer Flicker-less (снижает мерцание экрана), Acer BlueLightShield (устраняет вредное излучение из синей части спектра света без потери качества изображения), Low dimming (позволяет снизить яркость экрана в помещениях со слабым освещением) и Acer ComfyView (борется с бликами на экране).

Acer Nitro XV270U имеет классический дизайн чёрного корпуса и практически безрамочный экран. Эргономичная стойка позволяет настроить положения экрана и встроенных динамиков. Для удобства пользователя экран можно поднимать и опускать над столом, а также изменять его угол наклона, поворачивать на стойке на 360° и даже переводить в портретный режим.

Время отклика составляет 1 мс. Технология VRB (Visual Response Boost) помогает устранить размытие в движении и сохранить чёткость изображения.

Монитор оборудован встроенными 2 Вт динамиками и разъёмом для наушников. Все важные настройки вынесены в удобное экранное меню виджета Acer Display Widget. Для подключения к ПК имеется два портами HDMI 2.0 и порт DisplayPort.

Устройство доступно по цене 22 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AOC представила два новых 31,5-дюймовых изогнутых игровых монитора в линейке G2
  • Panasonic выпустил первый прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор для бизнеса
  • MSI анонсировала монитор PRO MP242 как элемент комплексной системы оснащения рабочего стола
  • Экран Apple iPhone 12 Pro Max назван лучшим дисплеем для смартфонов: побито 11 рекордов
  • BOE выпустил 55-дюймовый дисплей с квантовыми точками на технологии AMQLED

    • предыдущая новость
    Intel ведет разработку ИИ-чипа Intel Visual Sensing Controller

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro всего за 864 рубля с BOBkeys Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro всего за 864 рубля Лучший блок питания Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 декабря, 2020

    Новый геймерский монитор Acer Nitro XV270U уже в России по цене 22 990 рублей

    Intel ведет разработку ИИ-чипа Intel Visual Sensing Controller

    В Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU

    Техпроцесс 3+ нм (N3+) будет готов для внедрения TSMC в 2023 году

    ASUS добавила поддержку SAM для процессоров AMD Ryzen первого поколения

    IBM и Fujifilm создали ленточный картридж емкостью 580 Тбайт

    AMD поддерживает Smart Access Memory (SAM) без обращения к Resizeable BAR

    Sony удалит скандально появившуюся игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store

    Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения

    Samsung заявила о готовности заменить Huawei для развертывания 5G в Европе

    17 декабря, 2020

    6,53-дюймовый POCO M3 «приехал» в Россию по цене 14 490 руб в максимальном обвесе

    Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note

    Новые нитрид-галлиевые зарядки Energizer мощностью 20-90 Вт работают в три раза быстрее

    Qualcomm анонсировал чип QCC305x для беспроводных наушников нового поколения

    Twitter приобрел стартап группового видеочата Squad

    Huawei представила собственную ОС HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов

    Amazon открыла облачный игровой сервис Luna для Android-устройств, но пока только в США

    Метод «AIR-FI» позволяет «воровать» данные с любого компьютера

    16 декабря, 2020

    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

    ССЫЛКИ