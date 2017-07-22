Компания Acer представила в России свой 27-дюймовый геймерский монитор Nitro XV270U. Новый игровой аксессуар обеспечивает высокую чёткость и реалистичность изображения, благодаря поддержке разрешения WQHD (2560х1440 пикселей) с соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 75 Гц. Изображение отличается высокой детализацией, широкими углами обзора (178°) и поддержкой современных технологий для геймеров.
Прежде всего, это - защита зрения пользователя Acer VisionCare без потери качества изображения. Для геймеров, проводящих длительное время перед экраном, не может быть компромиссов в качестве изображения. Вторая - это технология AMD FreeSync, гарантирующая отсутствие разрывов и искажений картинки при смене кадров. Конечно, широкие углы обзора, высокая максимальная яркость и контроль естественных цветов со 100% охватом пространства sRGB. За это отвечает матрица IPS. Поддержка HDR10 у монитора Nitro XV270U помогает сохранить контрастность и видимость мелких деталей в любых условиях. Технология Black Boost помогает рассмотреть соперников, которые любят прятаться в тёмных и незаметных местах карт.
Монитор Nitro XV270U поддерживает полный комплекс технологий защиты зрения, включая Acer Flicker-less (снижает мерцание экрана), Acer BlueLightShield (устраняет вредное излучение из синей части спектра света без потери качества изображения), Low dimming (позволяет снизить яркость экрана в помещениях со слабым освещением) и Acer ComfyView (борется с бликами на экране).
Acer Nitro XV270U имеет классический дизайн чёрного корпуса и практически безрамочный экран. Эргономичная стойка позволяет настроить положения экрана и встроенных динамиков. Для удобства пользователя экран можно поднимать и опускать над столом, а также изменять его угол наклона, поворачивать на стойке на 360° и даже переводить в портретный режим.
Время отклика составляет 1 мс. Технология VRB (Visual Response Boost) помогает устранить размытие в движении и сохранить чёткость изображения.
Монитор оборудован встроенными 2 Вт динамиками и разъёмом для наушников. Все важные настройки вынесены в удобное экранное меню виджета Acer Display Widget. Для подключения к ПК имеется два портами HDMI 2.0 и порт DisplayPort.
Устройство доступно по цене 22 990 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".