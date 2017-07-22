Китайская компания Rapoo анонсировала выпуск клавиатуры Ralemo Pre 5 Fabric Edition, качественно отличающейся по своему конструкционному дизайну. В отличие от стандартных клавиатур, корпус которых всегда выполнен из поликарбоната, Rapoo частично перешла на тканевое покрытие. Ткань в Ralemo Pre 5 закрывает пространство между клавишами.
Есть и другое отличие в дизайне от стандартной раскладки - это отсутствие цифрового блока на клавиатуре. В то же время у новой модели есть большой набор мультимедийных кнопок.
Помимо изменения материала, остальные функции Ralemo Pre 5 Fabric Edition не изменились по сравнению со стандартной клавиатурой. Модель Ralemo Pre 5 Fabric Edition поддерживает многофункциональность, имеет гофрированные круглые клавиши с подсветкой. Предусмотрены шесть режимов подсветки и четыре уровня регулировки яркости.
В настоящее время выпускается только единственное цветовое оформление - с темно-серым оттенком.
Для подключения Ralemo Pre 5 Fabric Edition предусмотрены четыре различных способа: Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 ГГц и проводной режим через USB-C. Питание клавиатуры осуществляется от перезаряжаемой литиевой батареи емкостью 4000 мАч. Она поддерживает режим быстрой зарядки. Полная перезарядка занимает около четырех часов, ее заряда хватает на 13 дней работы.
По данным в спецификации, модель совместима с Windows и macOS. Допускает подключение одновременно до пяти устройств.
Цена Ralemo Pre 5 Fabric Edition составляет около 92 долларов (6 900 руб.).
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