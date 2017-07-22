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Беспроводная клавиатура Rapoo Ralemo Pre 5 имеет тканевое покрытие

21 декабря 2020, 09:29




Китайская компания Rapoo анонсировала выпуск клавиатуры Ralemo Pre 5 Fabric Edition, качественно отличающейся по своему конструкционному дизайну. В отличие от стандартных клавиатур, корпус которых всегда выполнен из поликарбоната, Rapoo частично перешла на тканевое покрытие. Ткань в Ralemo Pre 5 закрывает пространство между клавишами.

Беспроводная клавиатура Rapoo Ralemo Pre 5 использует тканевое покрытие


Есть и другое отличие в дизайне от стандартной раскладки - это отсутствие цифрового блока на клавиатуре. В то же время у новой модели есть большой набор мультимедийных кнопок.

Помимо изменения материала, остальные функции Ralemo Pre 5 Fabric Edition не изменились по сравнению со стандартной клавиатурой. Модель Ralemo Pre 5 Fabric Edition поддерживает многофункциональность, имеет гофрированные круглые клавиши с подсветкой. Предусмотрены шесть режимов подсветки и четыре уровня регулировки яркости.

В настоящее время выпускается только единственное цветовое оформление - с темно-серым оттенком.

Беспроводная клавиатура Rapoo Ralemo Pre 5 использует тканевое покрытие


Для подключения Ralemo Pre 5 Fabric Edition предусмотрены четыре различных способа: Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 ГГц и проводной режим через USB-C. Питание клавиатуры осуществляется от перезаряжаемой литиевой батареи емкостью 4000 мАч. Она поддерживает режим быстрой зарядки. Полная перезарядка занимает около четырех часов, ее заряда хватает на 13 дней работы.

Беспроводная клавиатура Rapoo Ralemo Pre 5 использует тканевое покрытие


По данным в спецификации, модель совместима с Windows и macOS. Допускает подключение одновременно до пяти устройств.

Цена Ralemo Pre 5 Fabric Edition составляет около 92 долларов (6 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

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