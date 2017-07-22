В сети распространились слухи, что уже известная для выпуска в будущем году линейка устройств Samsung, состоящая из флагманской серии Galaxy S21, а также нескольких складных телефонов, включая Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и, возможно, их облегченных моделей, может пополниться еще, как минимум, двумя дополнительными устройствами. Они могут оказаться не менее интересными, чем те, о которых уже известно.
Со слов автора слухов - пользователя по имени Tron (@cozyplanes), в линейке Samsung появится складной планшет, «состоящий из трех частей». Вторым, «неизвестным» устройством, запланированный к выпуску на 2021 год, станет смартфон с прозрачным дисплеем.
After seeing S21 leaks, you are probably disappointed. Just wait a bit more, you will like foldables. You won't? Samsung will make you do. Samsung has great stuff planned for 2021. Triple foldable "tablet", transparent display phone as well. Scrollables and rollables in 2022.
Бесспорно, самым интересным среди пока не объявленных новинок станет складной планшет. Сообщается, что его экран будет разделен на три части, которые можно будет сложить, используя два шарнирных механизма. Эксперты рынка предполагают, что это будет что-то похожее на решения, которые ранее уже показывали среди эскизов и патентных заявок Xiaomi и TCL.
Концептуальная модель складного телефона Xiaomi
В то же время отмечается, что пока никто из посторонних не видел дизайна будущего необычного планшета Samsung. Предполагается, что Samsung будет использовать собственную схему складывания для своей модели, отличную от тех, которые предлагают конкуренты.
Концептуальная модель складного телефона TCL
Оценки, как будет выглядеть смартфон с прозрачным дисплеем, пока разошлись. Одни предполагают, что это будет смартфон с рядом функциональных элементов управления и контроля, расположенных непосредственно под экраном. Другие предполагают, что речь идет о компонентах, которые физически будут располагаться в нижней части смартфона, но их виртуальные элементы управления будут проецироваться на дисплей. Появится отдельный слой для таких элементов управления, создающий иллюзию прозрачного дисплея. Хотя на самом деле дисплей не будет прозрачным как таковым.
В качестве возможной иллюстрации подобной концепции называют модель Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition, но в гораздо меньшем масштабе, чтобы аппарат мог уместиться в кармане.
Модель Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition
Принцип разделения на слои в Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition
Помимо названных моделей, Tron также упоминает о том, что Samsung собирался развивать и другие концептуальные схемы: «прокручиваемые» ("scrollables") и «сворачиваемые» ("rollables") устройства.
Свое видение относительно развития концепции «прокручиваемых» ("scrollables") смартфонов уже демонстрировала компания TCL в начале 2020 года. Несколько месяцев назад она показала еще одну концептуальную разработку «сворачиваемого» ("rollables") смартфона с возможностью прокрутки экрана дисплея.
Конкуренцию этим разработкам может составить компания LG. Она также собиралась представить в первой половине 2021 года свой первый смартфон с поддержкой функции «сворачиваться и прокручиваться». Правда, более точной информации об этом устройстве пока нет.
По всей видимости, Samsung не собирается упускать свой шанс и тоже планирует занять достойное место в этом направлении инновационных концептов для смартфонов. Как минимум, чтобы не отставать от конкурентов. Впрочем, очевидность и привлекательность новых концептов для потребителя еще предстоит доказать.
After seeing S21 leaks, you are probably disappointed. Just wait a bit more, you will like foldables. You won't? Samsung will make you do. Samsung has great stuff planned for 2021. Triple foldable "tablet", transparent display phone as well. Scrollables and rollables in 2022.
Трон также добавил, что Samsung планирует выпустить в будущем году «легендарный продукт», о котором многие «даже не задумывались, что такое может произойти». Об этом «сюрпризе» больше ничего не известно.
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