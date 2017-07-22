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Стали известны планы AMD по выпуску процессоров в 2021-2022 гг

21 декабря 2020, 14:24




Хорошо известный инсайдер под ником _rogame собрал утечки, которые появлялись за последний год по компании AMD и имели то или иное отношение к планам AMD по развитию собственных линеек процессоров. Собранная информация позволяет подробно раскрыть основные детали дорожной карты AMD на ближайшие пару лет.

Согласно полученным данным, в следующем году AMD готовится выпустить свой первый процессор с поддержкой графики Navi2. Эта модель часто упоминается под кодовым наименованием VanGogh. Она будет поддерживать микроархитектуру RDNA2. Новый APU получит тепловой пакет TDP 9 Вт и будет оснащаться ядрами Zen 2. Процессоры новой линейки будут относиться к премиальному сегменту.



Параллельно будут выпускаться процессоры серии Cezanne. AMD планирует уделять им значительное внимание, рассчитывая на массовый спрос со стороны рынка. Модели Cezanne будут оснащаться ядрами Zen3 и получат встроенную графику. Впрочем, графика в этих процессорах останется на предыдущем поколении Vega в отличие от процессоров VanGogh. Тепловой пакет процессоров серии Cezanne будет представлен двумя вариантами - 15 и 45 Вт.



В 2022 году AMD, предположительно, собирается перевести выпуск ядер Zen3 с техпроцесса 7-нм на 6-нм. Новые модели с обновленными ядрами получат название Rembrandt. Они будут выпускаться на замену моделям Cezanne. Rembrandt будет использовать обновленную интегрированную графику Navi2.

Необходимо отметить, что слухи о переходе AMD на 6-нм техпроцесс ходят уже давно. Но официально AMD не подтверждала эту информацию.

_rogame раскрыл также новое кодовое наименование «Barcelo», которое до сих пор не встречалось.

Под этим наименованием скрываются обновленные модели Cezanne-U с тепловым пакетом TDP 15 Вт. Они будут выпускаться на замену моделей, относящихся к поделенной на два сегмента в зависимости от используемых ядер серии Lucienne-U. Обе модели будут относиться к серии Ryzen 5000U, но процессоры на базе ядер Zen3 сохранят название APU Cezanne-U, тогда как модели на базе ядер Zen2 получат название Lucienne-U.

По слухам составлена дорожная карта процессоров AMD на 2021/2022 гг.


Планируется также выпустить модель чипов под названием «Dragon Crest». Они будут представлять собой обновленную версию процессоров VanGogh. Оснащенные теми же ядрами Zen2 и графикой Navi2 они получат некоторый набор улучшений. О конкретных улучшениях не сообщается, но, скорее всего, AMD использует для этого статистику от внедрения процессоров VanGogh, где будут выявлены детали, требующие улучшения.

Замыкают линейку 2022 года процессоры Pollock. Это будет модель с тепловым пакетом 4,5 Вт и ядрами Zen первого поколения, изготовленные по 14-нм техпроцессу и объединенные с графикой Vega.

По слухам составлена дорожная карта процессоров AMD на 2021/2022 гг.


В этой связи интересно напомнить о дорожной карте, которую тайно удалось получить с презентации для партнеров в этом году. По ней раскрыт смысл буквы «D», которая, как выяснилось, обозначает «Dragon Crest».



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