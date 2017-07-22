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В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh

21 декабря 2020, 16:50




В распоряжении китайских источников оказалась конфиденциальная информация об инженерных образцах новых процессоров Intel Core 11-го поколения. Благодаря этому, им удалось выяснить, что линейку процессоров 11-го поколения будут наполнять не только модели Rocket Lake-S, как ошибочно считалось до сих пор, но и чипы текущего поколения Comet Lake-S.

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh

Процессор Intel Rocket Lake-S, Источник: ijiandao


По данным источника, новая линейка Intel Core 11-го поколения охватит чипы Rocket Lake-S для старших моделей Core i5, i7 и i9, тогда как для младших моделей Core i3 и более медленных чипов используют чипы Comet Lake-S Refresh. Иными словами, отличительной особенностью процессоров 11-го поколения не станет исключительно применение новой архитектуры Cypress Cove и графики Xe-LP. Поскольку для младших моделей в линейке Intel Core 11-поколения будут рассматриваться версии 2-х и 4-ядерных процессоров Comet Lake-S на базе Skylake, то критериями принадлежности к 11-му поколению, видимо, окажутся другие параметры.

Серия Core i9, отличающуюся наибольшей производительностью во всей линейке, окажется представлена тремя моделями: 11900K, 11900 и 11900T. Их обозначение сохранилось прежним и выбирается по тепловой мощности модели. Наличие метки K - 125 Вт, отсутствие метки K - «стандартные» 65 Вт, наличие метки T - 35 Вт. Модели серий i9 и i7 получат 16 Мбайт кэш-памяти и последнюю версию графики Intel Gen12 Xe-LP на базе 32 исполнительных модулей (EU).

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh


Процессоры средней серии Core i5 оснастят 6 ядрами и 12 потоками. Никаких «игр» вокруг искусственно созданной «гиперпоточности» в этих моделях не будет. Все доступные вычислительные ядра окажутся подключены без каких-либо принудительных «отключений». Все модели серий 11600 и 11500 получат доступ к 32 графическим EU-модулям Xe Graphics, серии 11400 - 24 EU.

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh


Младшие модели серии Core i3, как уже сообщалось в начале, наделят улучшенными ядрами с микроархитектурой Comet Lake-S Refresh. Очевидный вопрос: «В чем собственно заключается улучшение?» Пока точной информации нет. Предположительно, это может быть более высокая тактовая частота, чем у предшественников, но эта информация требует подтверждения.

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh


Модели в линейках Intel Pentium и Celeron нового поколения также оснастят улучшенными ядрами Comet Lake-S Refresh. Данные в спецификации ничем не отличаются от тех, которые были у моделей текущего поколения, поэтому, скорее всего, речь действительно идет о росте тактовой частоты.

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh

Линейка процессоров Intel 11-го поколения, источник: ijiandao


В то же время информация вокруг выбора частот пока остается неопределенной. Например, из другого источника (@momomo_us) стали известны частоты Турбо-разгона для двух моделей процессоров 11-го поколения: 8-ядерного Core i7-11700 и 6-ядерного Core i5-11400. Первый может быть разогнан до 4,9 ГГц, второй - до 4,4 ГГц.

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh


Переход моделей 10-го поколения Comet Lake-S и 1й-го поколения Rocket Lake-S выявляет очевидную закономерность: базовые частоты снижаются (2,9 -> 2,5/2,6 ГГц), турбо-частоты растут (4,8 -> 4,9 ГГц и 4,3 -> 4,4 ГГц).

В этой связи непонятно, за счет чего новая микроархитектура Cypress Cove обеспечит прирост вычислительной мощности (IPC).

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh





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