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Американцы смогут покупать и использовать дроны DJI без ограничений

21 декабря 2020, 18:11




18 декабря Министерство торговли США опубликовало новый «чёрный список» с рядом компаний попавших под санкции. Основной список из нового пакета Минторга относится к компаниям из Китая. Всего в список включено 77 компаний. По мнению Минторга, они причастны к модернизации Народно-освободительной армии Китая и реализации претензий в Южно-Китайском море.

Однако для многих стало неожиданностью, что среди пострадавших оказалась китайская компания DJI - крупнейший в мире производитель дронов. США обвинили DJI в «широкомасштабных нарушениях прав человека», а вовсе не в использовании американских технологий для развития оборонной отрасли Китая, как было, например, год назад с Huawei и ZTE.

Покупатели в США могут покупать и использовать дроны DJI без ограничений


По мнению американского правительства, DJI якобы занимается систематическим сбором информации о пользователях, а также проводит неправомерный анализ данных, в том числе относящихся к разряду персональных.

Согласно введенным санкциям, компаниям, попавшим в этот список, запрещено применять у себя технологии, созданные в американских компаниях. Для поставки американских технологий этим компаниям поставщик обязан получить лицензию со стороны США.

Покупатели в США могут покупать и использовать дроны DJI без ограничений


В ответ на принятые ограничения представители DJI сначала выразили разочарование. Позднее они объяснили, что введённые санкции не предусматривают наложение запрета на покупку и использование дронов, в том числе на территории США.

Согласно размещенным на сайте компании разъяснениям, все жители США могут, как и раньше, продолжать приобретать и использовать устройства китайской компании DJI. На подобного рода действия не распространяются санкции, введенные правительством США.

«Клиенты в США могут продолжать приобретать и использовать продукты DJI в прежнем режиме», - подчеркнули в DJI.

Покупатели в США могут покупать и использовать дроны DJI без ограничений




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