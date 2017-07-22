18 декабря Министерство торговли США опубликовало новый «чёрный список» с рядом компаний попавших под санкции. Основной список из нового пакета Минторга относится к компаниям из Китая. Всего в список включено 77 компаний. По мнению Минторга, они причастны к модернизации Народно-освободительной армии Китая и реализации претензий в Южно-Китайском море.
Однако для многих стало неожиданностью, что среди пострадавших оказалась китайская компания DJI - крупнейший в мире производитель дронов. США обвинили DJI в «широкомасштабных нарушениях прав человека», а вовсе не в использовании американских технологий для развития оборонной отрасли Китая, как было, например, год назад с Huawei и ZTE.
По мнению американского правительства, DJI якобы занимается систематическим сбором информации о пользователях, а также проводит неправомерный анализ данных, в том числе относящихся к разряду персональных.
Согласно введенным санкциям, компаниям, попавшим в этот список, запрещено применять у себя технологии, созданные в американских компаниях. Для поставки американских технологий этим компаниям поставщик обязан получить лицензию со стороны США.
В ответ на принятые ограничения представители DJI сначала выразили разочарование. Позднее они объяснили, что введённые санкции не предусматривают наложение запрета на покупку и использование дронов, в том числе на территории США.
Согласно размещенным на сайте компании разъяснениям, все жители США могут, как и раньше, продолжать приобретать и использовать устройства китайской компании DJI. На подобного рода действия не распространяются санкции, введенные правительством США.
«Клиенты в США могут продолжать приобретать и использовать продукты DJI в прежнем режиме», - подчеркнули в DJI.
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