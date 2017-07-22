По имеющимся данным, вскоре после официального выпуска серии Galaxy S21 компания Samsung собирается анонсировать серию бюджетных смартфонов с поддержкой 5G. Если в текущем году компания выпустила только один смартфон с поддержкой 5G среди аппаратов для среднего и нижнего ценового диапазона - Samsung Galaxy A51 5G, то в будущем году этот список должен пополниться сразу тремя новыми моделями: Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72.
Модель Samsung Galaxy A32 недавно прошла сертификацию Федеральной комиссии по связи (FCC). По имеющимся данным, цена этого устройства составит 364 доллара (27 300 руб.). Хотя среди новинок это будет самая дешевая модель Samsung с поддержкой 5G, эту цену нельзя назвать совсем низкой. Например, аналогичный по характеристикам смартфон Realme V3 5G стоит около 150 долларов (11 150 руб.). Именно на ориентир в 150 долларов будут нацелены и другие компании в будущем году при выпуске своих моделей с аналогичным функционалом.
Модель Samsung Galaxy A32 получит 6,5-дюймовый дисплей и блок из трех камер на задней панели. Смартфон оснастят боковым датчиком отпечатков пальцев. В отличие от последних моделей высокого класса, все три смартфона Samsung из указанного списка сохранят 3,5 мм разъем для наушников.
Следующая модель Samsung Galaxy A52 также будет иметь 6,5-дюймовый дисплей, но количество камер на задней панели увеличится до четырех. Под экраном расположится датчик для отпечатков пальцев. По слухам, цена Galaxy A52 составит около 455 долларов (34 200 руб.).
Модель Samsung Galaxy A72 оснастят немного более крупным 6,7-дюймовым дисплеем с четырьмя или пятью тыльными камерами. Цена смартфона предположительно составит 546 долларов (41 000 руб.).
По имеющимся слухам, после анонса Galaxy S21 в январе следующего года Samsung также собирается выпустить недорогой телефон 5G с многофункциональной камерой. Прежде этот сегмент был занят компанией Huawei и смартфоном P Smart Z c выдвигающейся 16 Мп фронтальной камерой и интеллектуальными алгоритмами съёмки. Такое решение позволило отказаться от вырезов в экране и максимально использовать площадь поверхности экрана. В сложенном состоянии такая камера незаметна снаружи. При активации, она на короткое время появляется из корпуса, делает снимок и потом сразу исчезает.
Считается, что у таких моделей есть свой покупатель, и в отсутствие Huawei эту нишу может захватить Samsung. Но пока это только слухи.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".