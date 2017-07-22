РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung выпустит серию бюджетных смартфонов 5G в начале 2021 года

21 декабря 2020, 21:16




По имеющимся данным, вскоре после официального выпуска серии Galaxy S21 компания Samsung собирается анонсировать серию бюджетных смартфонов с поддержкой 5G. Если в текущем году компания выпустила только один смартфон с поддержкой 5G среди аппаратов для среднего и нижнего ценового диапазона - Samsung Galaxy A51 5G, то в будущем году этот список должен пополниться сразу тремя новыми моделями: Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72.

Samsung собирается выпустить три бюджетные модели с поддержкой 5G в начале 2021 года


Модель Samsung Galaxy A32 недавно прошла сертификацию Федеральной комиссии по связи (FCC). По имеющимся данным, цена этого устройства составит 364 доллара (27 300 руб.). Хотя среди новинок это будет самая дешевая модель Samsung с поддержкой 5G, эту цену нельзя назвать совсем низкой. Например, аналогичный по характеристикам смартфон Realme V3 5G стоит около 150 долларов (11 150 руб.). Именно на ориентир в 150 долларов будут нацелены и другие компании в будущем году при выпуске своих моделей с аналогичным функционалом.

Модель Samsung Galaxy A32 получит 6,5-дюймовый дисплей и блок из трех камер на задней панели. Смартфон оснастят боковым датчиком отпечатков пальцев. В отличие от последних моделей высокого класса, все три смартфона Samsung из указанного списка сохранят 3,5 мм разъем для наушников.

Следующая модель Samsung Galaxy A52 также будет иметь 6,5-дюймовый дисплей, но количество камер на задней панели увеличится до четырех. Под экраном расположится датчик для отпечатков пальцев. По слухам, цена Galaxy A52 составит около 455 долларов (34 200 руб.).

Модель Samsung Galaxy A72 оснастят немного более крупным 6,7-дюймовым дисплеем с четырьмя или пятью тыльными камерами. Цена смартфона предположительно составит 546 долларов (41 000 руб.).

Samsung собирается выпустить три бюджетные модели с поддержкой 5G в начале 2021 года


По имеющимся слухам, после анонса Galaxy S21 в январе следующего года Samsung также собирается выпустить недорогой телефон 5G с многофункциональной камерой. Прежде этот сегмент был занят компанией Huawei и смартфоном P Smart Z c выдвигающейся 16 Мп фронтальной камерой и интеллектуальными алгоритмами съёмки. Такое решение позволило отказаться от вырезов в экране и максимально использовать площадь поверхности экрана. В сложенном состоянии такая камера незаметна снаружи. При активации, она на короткое время появляется из корпуса, делает снимок и потом сразу исчезает.

Считается, что у таких моделей есть свой покупатель, и в отсутствие Huawei эту нишу может захватить Samsung. Но пока это только слухи.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • «Секретная» часть планов Samsung по выпуску гаджетов в будущем году приоткрыта
  • Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note
  • Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
  • Samsung создает зарядное устройство на 30 Вт для Galaxy S21
  • Флагманы Samsung Galaxy S21 «потеряют» зарядное устройство и наушники

    • следующая новость
    Тесты CPU-Z: Rocket Lake-S дает ~12% прирост производительности над Comet Lake-S

    предыдущая новость
    Американцы смогут покупать и использовать дроны DJI без ограничений

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 декабря, 2020

    Тесты CPU-Z: Rocket Lake-S дает ~12% прирост производительности над Comet Lake-S

    Samsung выпустит серию бюджетных смартфонов 5G в начале 2021 года

    Американцы смогут покупать и использовать дроны DJI без ограничений

    В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh

    Стали известны планы AMD по выпуску процессоров в 2021-2022 гг

    Samsung готовит действительно инновационные гаджеты в 2021 году

    Беспроводная клавиатура Rapoo Ralemo Pre 5 имеет тканевое покрытие

    18 декабря, 2020

    Новый геймерский монитор Acer Nitro XV270U уже в России по цене 22 990 рублей

    Intel ведет разработку ИИ-чипа Intel Visual Sensing Controller

    В Geekbench обнаружен инженерный образец Intel Xe GPU с 128 EU

    Техпроцесс 3+ нм (N3+) будет готов для внедрения TSMC в 2023 году

    ASUS добавила поддержку SAM для процессоров AMD Ryzen первого поколения

    IBM и Fujifilm создали ленточный картридж емкостью 580 Тбайт

    AMD поддерживает Smart Access Memory (SAM) без обращения к Resizeable BAR

    Sony удалит скандально появившуюся игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store

    Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения

    Samsung заявила о готовности заменить Huawei для развертывания 5G в Европе

    17 декабря, 2020

    6,53-дюймовый POCO M3 «приехал» в Россию по цене 14 490 руб в максимальном обвесе

    Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note

    Новые нитрид-галлиевые зарядки Energizer мощностью 20-90 Вт работают в три раза быстрее

    ССЫЛКИ