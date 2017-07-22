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Тесты CPU-Z: Rocket Lake-S дает ~12% прирост производительности над Comet Lake-S

21 декабря 2020, 23:18




Контрольные проверки на производительность в тесте CPU-Z Bench для инженерных образцов новых процессоров Intel Core 11-го поколения - i9-11900 (без метки K) и i9-11900K (метка K указывается на снятие защиты от повышения тактовой частоты) - показали, что новый чип, выстроенный на микроархитектуре Rocket Lake-S, обеспечивает обещанный двухзначный прирост производительности/ Для оценки используется параметр IPC (Instructions Per Cycle) - количество исполняемых инструкций за такт».

Производительность образца i9-11900 (без метки K) на однопоточных операциях получила оценку, равную 582 балла.

Тесты CPU-Z: Rocket Lake-S дает ~12% прирост производительности над Comet Lake-S
Тесты CPU-Z: Rocket Lake-S дает ~12% прирост производительности над Comet Lake-S


Модель i9-11900K ES получила оценку, равную 597 баллов.

Тесты CPU-Z: Rocket Lake-S дает ~12% прирост производительности над Comet Lake-S


Полученные результаты приблизительно на 12% выше, чем у моделей процессоров Intel Core 10-го поколения - i9-10900 (без метки K) и i9-10900K "Comet Lake-S".

На многопоточных операциях модель i9-11900 (без метки K) ES показала результат 5262 балла. Это всего на 5-10% ниже, чем у модели i9-10900, несмотря на то, что у процессора i9-11900 11 поколения количество ядер на две единицы меньше, чем у процессора 10-го поколения.

Результаты проведенного теста указывают на то, что с переходом на Intel Core 11-го поколения «Rocket Lake-S» производительность в геймерских приложениях (однопоточные вычисления) растет, в то время как многопоточная производительность сохраняется приблизительно на том же уровне, как у «Comet Lake-S» 10-го поколения.

В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе как Rocket Lake-S, так и Comet Lake-S Refresh





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