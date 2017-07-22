Компания MSI представила 30-дюймовый сверхширокоэкранный изогнутый монитор с кривизной 1500R и разрешением WFHD (2560х1080 пикселей). Модель получила название Optix MAG301 CR2.
Базовой технологией нового монитора является панель VA с высокой частотой обновления 200 Гц. Время отклика составляет 1 мс (MPRT), углы обзора - 178°. Это обеспечивает хорошую видимость при любом размещении перед экраном. Статическая контрастность равна ожидаемым 3000:1.
Варианты подключения исчерпывающие - USB-C (включая сквозной DP), DisplayPort 1.2a и два входа HDMI 2.0.
Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, предусматривающую прохождение строгой сертификации на гарантию малых задержек и показа изображений без разрывов.
MSI предлагает также набор игровых инноваций MSI Gaming. Суть этой фирменной технологии MSI - предоставить возможность управлять монитором с помощью мыши и клавиатуры. Например, если во время интенсивной игровой сессии или при просмотре фильма пользователь замечает, что особенности выводимого на экран контента показались ему слишком темными, например, при попадании в темную комнату с врагами, которые прячутся в тенях, то для быстрой перенастройки достаточно просто нажать на заданные в приложении Gaming OSD горячие клавиши - экран моментально становится более ярким. Такие приемы позволяют не отвлекаться и быстро производить перенастройку монитора.
Приложение Gaming OSD позволяет сохранить несколько различных конфигураций с настройками изображения для различных программ и ситуаций. Доступный оконный менеджер Split Windows позволяет выводить до пяти приложений на один экран. Режим трассировки лучей позволяет поднять качество изображения в играх до уровня анимационных фильмов.
Имеется также режим Mystic Light, предоставляющий расширенные возможности по управлению визуальными эффектами. Например, можно менять цвет подсветки монитора в соответствии с цветовой гаммой запущенной игры, что помогает сделать игровой процесс еще более увлекательным.
Стоимость MSI Optix MAG301 CR2 пока не сообщается.
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