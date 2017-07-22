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MSI выпустила 30-дюймовый сверхширокоэкранный изогнутый монитор Optix MAG301 CR2

22 декабря 2020, 09:28




Компания MSI представила 30-дюймовый сверхширокоэкранный изогнутый монитор с кривизной 1500R и разрешением WFHD (2560х1080 пикселей). Модель получила название Optix MAG301 CR2.

Базовой технологией нового монитора является панель VA с высокой частотой обновления 200 Гц. Время отклика составляет 1 мс (MPRT), углы обзора - 178°. Это обеспечивает хорошую видимость при любом размещении перед экраном. Статическая контрастность равна ожидаемым 3000:1.

Варианты подключения исчерпывающие - USB-C (включая сквозной DP), DisplayPort 1.2a и два входа HDMI 2.0.

монитор Optix MAG301 CR2


Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, предусматривающую прохождение строгой сертификации на гарантию малых задержек и показа изображений без разрывов.

MSI предлагает также набор игровых инноваций MSI Gaming. Суть этой фирменной технологии MSI - предоставить возможность управлять монитором с помощью мыши и клавиатуры. Например, если во время интенсивной игровой сессии или при просмотре фильма пользователь замечает, что особенности выводимого на экран контента показались ему слишком темными, например, при попадании в темную комнату с врагами, которые прячутся в тенях, то для быстрой перенастройки достаточно просто нажать на заданные в приложении Gaming OSD горячие клавиши - экран моментально становится более ярким. Такие приемы позволяют не отвлекаться и быстро производить перенастройку монитора.

Приложение Gaming OSD позволяет сохранить несколько различных конфигураций с настройками изображения для различных программ и ситуаций. Доступный оконный менеджер Split Windows позволяет выводить до пяти приложений на один экран. Режим трассировки лучей позволяет поднять качество изображения в играх до уровня анимационных фильмов.

Имеется также режим Mystic Light, предоставляющий расширенные возможности по управлению визуальными эффектами. Например, можно менять цвет подсветки монитора в соответствии с цветовой гаммой запущенной игры, что помогает сделать игровой процесс еще более увлекательным.

Стоимость MSI Optix MAG301 CR2 пока не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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