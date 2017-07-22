Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5
22 декабря 2020, 10:37
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Китайская компания Chuwi, уже давно известная в качестве производителя очень интересных бюджетных ноутбуков, выпустила новый ноутбук CoreBook X с процессором Intel Core i5, 14-дюймовым экраном с разрешением 2K, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 Гбайт.
Характеристики:
CPU: Intel Core i5 3.5GHz GPU: Iris Plus Graphics 650 Оперативная память: 16 Гбайт Накопитель: SSD на 256 Гбайт Type-C: Полнофункциональный Экран: 14 дюймов, ссоотношение сторон 3:2 Разрешение: 2K Материал корпуса: металл Ёмкость батареи: 46,2 Вт*ч
Corebook X оснащён 2-ядерным / 4-поточным процессором Core i5-7267U с турбо-частотой до 3,5 ГГц. В тесте CPU-Z он набрал 395 баллов в однопоточных вычислениях и 1024 балла - в многопоточных.