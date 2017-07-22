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Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5

22 декабря 2020, 10:37


На правах рекламы.

Китайская компания Chuwi, уже давно известная в качестве производителя очень интересных бюджетных ноутбуков, выпустила новый ноутбук CoreBook X с процессором Intel Core i5, 14-дюймовым экраном с разрешением 2K, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 Гбайт.

Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5


Характеристики:

CPU: Intel Core i5 3.5GHz
GPU: Iris Plus Graphics 650
Оперативная память: 16 Гбайт
Накопитель: SSD на 256 Гбайт
Type-C: Полнофункциональный
Экран: 14 дюймов, ссоотношение сторон 3:2
Разрешение: 2K
Материал корпуса: металл
Ёмкость батареи: 46,2 Вт*ч

Corebook X оснащён 2-ядерным / 4-поточным процессором Core i5-7267U с турбо-частотой до 3,5 ГГц. В тесте CPU-Z он набрал 395 баллов в однопоточных вычислениях и 1024 балла - в многопоточных.

Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5


Производительность новинки в бенчмарке GeekBench 5: одноядерное тестирование 954, многоядерное - 2221.

Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5


По сравнению с процессором предыдущего поколения Intel Core i5-6200, производительность увеличилась более чем на 50%.

Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5


Согласно тестам, установленный в ноутбуке SSD обеспечивает скорость последовательного чтения и записи на уровне порядка 500 Мбайт/с.

Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5


Corebook X весит 1500 граммов и доступен на рынке за $499. Для получения дополнительной информации о ноутбуке перейдите по ссылке.



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