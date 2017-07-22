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NVIDIA Hopper задерживается, Lovelace появится раньше

22 декабря 2020, 11:41




Прошли слухи, что NVIDIA может отложить выпуск многочиповых графических полупроводниковых моделей, которые компания планировала продвигать под названием Hopper, и еще до их выхода появится серия монолитных графических процессоров нового поколения под названием Lovelace.

Информация о переходе на графические процессора NVIDIA Hopper, выстроенные как сложная конструкция из нескольких специализированных блоков-кристаллов (так называемая Multi-chip module (MCM) сборка), появилась летом 2019 года. Предполагалось, что эта новая архитектура придет на смену Ampere.

NVIDIA старается придерживаться традиции называть свои новые архитектурные наработки в честь известных учёных. В данном случае была выбрана Грейс Хоппер, создавшая первый компилятор для компьютерного языка программирования, впоследствии названного COBOL.

Однако теперь, под занавес 2020 года, появились слухи, пришедшие, в первую очередь, от @kopite7kimi. Утверждается, что NVIDIA может отодвинуть выпуск своего первого графического процессора Hopper и сначала представить модель с тоже новой, но монолитной архитектурой Lovelace, использующей 5 нм техпроцесс.

Сразу же возник вопрос: А кто, собственно, будет выпускать новые чипы? На данный момент ответа нет, очевидных кандидата только два - Samsung и TSMC.

NVIDIA Hopper задерживается, NVIDIA Lovelace появится раньше


Правда, сразу возникла путаница вокруг названия. Внутри NVIDIA для обозначения нового графического процессора используются кодовые имена «ADxxx». По этому обозначению можно сделать вывод, что речь идет об имени Ada, тогда как для обозначения самой архитектуры выбрана фамилия Lovelace. Это одно и то же лицо, легендарный британский математик Ада Лавлейс. Она известна, в первую очередь, тем, что создала описание для изобретения первой вычислительной машины в истории, разработанной Чарльзом Бэббиджем. В свое время в ее честь был назван язык программирования Ada. Теперь во избежании путаницы выбрана фамилия, хотя имя все равно осталось и используется для маркировки процессоров.

NVIDIA Hopper задерживается, NVIDIA Lovelace появится раньше


Что касается будущего многочиповых процессоров NVIDIA Hopper, то планы по их выпуску сохраняются. Но пока неизвестно, появятся ли модели с этой архитектурой на игровом рынке или нет. Ходят слухи, что графические процессоры на базе Hopper могут стать эксклюзивной разработкой для рынка HPC.



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