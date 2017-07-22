Немецкий портал Golem провел тестирование четырех процессоров серии AMD Ryzen, относящихся к разным этапам развития этой популярной платформы - 1800X, 2700X, 3800X и 5800X. Цель исследования состояла в том, чтобы выявить степень роста производительности процессоров этой серии с переходом от этапа развития Zen до нынешнего уровня Zen3.
Процессоры серии AMD Ryzen впервые были анонсированы 13 декабря 2016 года на специальном ивенте AMD New Horizon. Одновременно с запуском новой линейки процессоров было объявлено о создании новой микроархитектуры Zen.
Первым флагманским процессором на том уровне развития стала модель Ryzen 7 1800X, оснащенная 8 ядрами и 16 потоками. У этого процессора была предусмотрена возможность разгона до турбо-частоты 4,1 ГГц. Это однако сильно уступает нынешнему уровню 5,0 ГГц, который способны показать современные модели процессоров Ryzen.
Начиная с первого поколения Zen, AMD поставляла на рынок сразу несколько моделей процессоров, выбирая версию архитектуры для мобильных и настольных систем. На текущий момент уже выпущены процессорные микроархитектуры Zen, Zen+, Zen 3 и Zen 3.
Для участия в сравнительном тестировании эксперты Golem отбирали равноценные конфигурации процессоров разных поколений. За «эталон» была выбрана конфигурация из 8 ядер и 16 потоков, но основанные на разных архитектурах. Для тестирования использовались материнские платы X470 и X570, их выбор зависел от поддерживаемого процессора.
Выбор тактовой частоты используемой памяти был основан на уровне, который поддерживала соответствующая архитектура AMD Zen. Для первого поколения Zen это была память с частотой 2666 МГц. Следующее поколение Zen+ уже работало с памятью на частоте 2933 МГц. Два последних поколения (Zen2 и Zen3) поддерживают память DDR4 с частотой до 3200 МГц.
Отчасти такой выбор с памятью искажает реальную картину сравнения, потому что скорость работы памяти может оказывать заметное влияние на производительность процессора AMD Ryzen. С другой стороны, повышение тактовой частоты памяти отражает переход на новый уровень в поколениях процессоров.
Согласно полученным результатам, в играх, старшая модель AMD Ryzen 7 5800X показала 180,9% прирост производительности над первой моделью Ryzen 7 1800X. Оценка проводилась по семи играм.
Процессор AMD Ryzen 7 5800X также оказался на 72,2% быстрее в тестах прикладных программ, чем первая модель Ryzen 1800X.
Более подробная информация по участникам была подготовлена порталом 3DCenter:
Рассматривая слухи о планах развития архитектуры AMD Zen, эксперты Golem отмечают, что сейчас рынок находится в ожидании выхода новой серии процессоров на базе обновленной архитектуры Zen3+. Это будут 7 нм модели под кодовым названием Warhol. Их выход должен состояться где-то в следующем году. Эта серия процессоров, по всей видимости, все еще останется частью серии Ryzen 5000, хотя, возможно, она может появиться и под серией Ryzen 6000.
Следующим этапом в развитии линейки AMD Ryzen называют выпуск процессоров на базе архитектуры Zen4. Главным новшеством этой серии станет поддержка памяти стандарта DDR5. Ожидается, что это будут процессоры под кодовым названием Raphael. Они не только будут поддерживать память DDR5, но также для их установки потребуется новый сокет AM5.
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