Компания D-Link объявила о доступности в России новой серии 10-гигабитных коммутаторов 3 уровня DXS-3610.
Устройства оснащены развитыми средствами управления и имеют 6 uplink-портов 40G/100G QSFP+/QSFP28, допускающие организацию физического стека из 12 устройств и подключения к серверам и магистральным каналам с общей полосой пропускания до 1200 Гбит/с. Есть поддержка расширенного функционала маршрутизации, многоадресной рассылки 3 уровня и MPLS для предоставления L2/L3 VPN-сервисов.
Повышенная отказоустойчивость и бесперебойная работа оборудования обеспечиваются за счет установки двух источников питания AC и пяти вентиляторов front-to-back с поддержкой резервирования, распределения нагрузки и замены в «горячем» режиме.
Аппаратная платформа новых коммутаторов построена с применением 4-ядерного процессора Intel, 8 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт флеш-памяти. Производительность коммутационной матрицы составляет 2,16 Тбит/с, скорость продвижения пакетов - 1607 Mpps, буфер пакетов - 32 Мбайт, размер таблицы коммутации - 288К записей.
В зависимости от сетевых задач, коммутаторы могут использоваться с двумя версиями программного обеспечения: Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI).
Серия представлена двумя моделями:
DXS-3610-54T c 48 портами 10GBase-T и 6 uplink-портами 40G/100G QSFP28 - SI-версия стоит $13 749; EI-версия - $14 106;
DXS-3610-54S c 48 портами 10G SFP+ и 6 uplink-портами 40G/100G QSFP28 - SI-версия стоит $10 535; EI-версия - $10 892.
Потенциальные заказчики новых устройств - крупные корпоративные и ведомственные сети для организации уровня ядра и агрегации; операторские сети связи для построения высокоскоростных IP/MPLS-магистралей; дата-центры в качестве коммутаторов ToR/Leaf.
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