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Китайский дрон DJI спас тонущую женщину в Калифорнии

22 декабря 2020, 17:32




Профессор Калифорнийского университета в Беркли Джош Хуг сообщил, что ему удалось спасти женщину, попавшую в беду на побережье океана в Калифорнии.

Профессор прогуливался с детьми вдоль берега и снимал свою прогулку с запущенного дрона DJI Mavic Air 2. Дрон летал вдоль берега океана, предоставляя профессору возможность любоваться огромными волнами, которые накатывались на берег. Случайно он разглядел на берегу женщину, которая, казалось, безуспешно боролась с волнами. Она потеряла сознание и находилась в опасной близости от набегающих волн. Благодаря своевременно оказанной помощи, женщину удалось спасти.

Китайский дрон DJI спас женщину, которая могла утонуть в волнах на побережье Калифорнии


Как рассказал профессор: «Мы просто искали, чем заняться с детьми. Меня всегда очаровывали гигантские волны». Профессор с детьми отправились на прогулку на пляж Pacifica State Beach. Оказавшись на берегу, Джош Хуг запустил дрон высоко над головой. Вскоре он увидел что-то неладное в прибрежных водах.

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Джош Хуг заметил будто кто-то лежит на берегу, а недалеко находится собака. Он понял, что произошло что-то неладное. Хуг бросился на место и обнаружил женщину, лежавшую лицом в песок. Ее захлестывали набегающие волны. «Когда я пытался помочь ей встать, она просто не могла двигаться. Она была выведена из строя по какой-то причине». В тот момент ему стало ясно, что ситуация критическая.

Джош Хуг помог женщине выбраться из опасной зоны. Вскоре на место происшествия прибыли медицинские работники.

Китайский дрон DJI спас женщину, которая могла утонуть в волнах на побережье Калифорнии


Дрону удалось запечатлеть несколько сцен, на которых видно, как Хуг старается вытащить женщину на берег. Джефф Хантце, начальник батальона Управления пожарной охраны Северного округа, назвал Джоша героем и сказал, что если бы тот не оказался вовремя в том месте, женщина погибла бы.



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