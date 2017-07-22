Apple заключила свой первый контракт с TSMC на использование мощностей тайваньской компании, оборудованных для выпуска продукции на базе производственного 3-нм техпроцесса. Это стало известно из отчета китайского портала UDN.
Хотя TSMC пока не подтвердила эту информацию, другие источники, связанные с цепочкой поставок TSMC, уже заявили, что участвуют в процессе подготовки к запуску пробного производственного процесса по нормам 3-нм и 4-нм. Они сообщают, что подготовка идет гладко.
Уже известно, что согласно планам, объем производственного 3-нм техпроцесса составит 600 000 единиц продукции в год, что соответствует выпуску более 50 000 единиц продукции ежемесячно.
Из других источников известно, что некоторое время назад TSMC начала работы над подготовкой к внедрению 3-нм техпроцесса. Запуск пробного производства ожидается во второй половине 2021 года. Ожидается, что массовое производство начнется уже в 2022 году.
3-нм техпроцесс является преемником нынешнего 5-нм техпроцесса. В настоящее время последний применяется для большинства флагманских чипов в смартфонах, включая чипсет Apple A14 Bionic, используемый в iPhone 12.
Переход TSMC к 3-нм техпроцессу несет выгоды в том числе и для Apple. Компания собирается перейти на собственное производство всех компонентов, идущих на оснащение своих продуктов. Apple собирается перевести на 3-нм техпроцесс не только свои смартфоны iPhone, но также и всю линейку Mac и iPad.
Помимо TSMC над разработкой 3-нм техпроцесса работает Samsung. В отличие от TSMC, которая применяет технологию FinFET, Samsung использует структуру GAA. Однако при нынешних темпах развития пока создается впечатление, что тайваньский производитель микросхем идет впереди.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".