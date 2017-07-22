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Apple заключила первой контракт с TSMC на аренду мощностей для выпуска 3-нм чипов

22 декабря 2020, 19:27




Apple заключила свой первый контракт с TSMC на использование мощностей тайваньской компании, оборудованных для выпуска продукции на базе производственного 3-нм техпроцесса. Это стало известно из отчета китайского портала UDN.

Хотя TSMC пока не подтвердила эту информацию, другие источники, связанные с цепочкой поставок TSMC, уже заявили, что участвуют в процессе подготовки к запуску пробного производственного процесса по нормам 3-нм и 4-нм. Они сообщают, что подготовка идет гладко.

Уже известно, что согласно планам, объем производственного 3-нм техпроцесса составит 600 000 единиц продукции в год, что соответствует выпуску более 50 000 единиц продукции ежемесячно.

Apple заключила первой контракт с TSMC на аренду мощностей для выпуска 3-нм чипов


Из других источников известно, что некоторое время назад TSMC начала работы над подготовкой к внедрению 3-нм техпроцесса. Запуск пробного производства ожидается во второй половине 2021 года. Ожидается, что массовое производство начнется уже в 2022 году.

3-нм техпроцесс является преемником нынешнего 5-нм техпроцесса. В настоящее время последний применяется для большинства флагманских чипов в смартфонах, включая чипсет Apple A14 Bionic, используемый в iPhone 12.

Apple заключила первой контракт с TSMC на аренду мощностей для выпуска 3-нм чипов


Переход TSMC к 3-нм техпроцессу несет выгоды в том числе и для Apple. Компания собирается перейти на собственное производство всех компонентов, идущих на оснащение своих продуктов. Apple собирается перевести на 3-нм техпроцесс не только свои смартфоны iPhone, но также и всю линейку Mac и iPad.

Помимо TSMC над разработкой 3-нм техпроцесса работает Samsung. В отличие от TSMC, которая применяет технологию FinFET, Samsung использует структуру GAA. Однако при нынешних темпах развития пока создается впечатление, что тайваньский производитель микросхем идет впереди.



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