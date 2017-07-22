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Анонс Hisense A7 5G: первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и поддержкой 5G

22 декабря 2020, 23:22




Компания Hisense, хорошо известная многим своими телевизорами, выпустила первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и возможностью подключения к сетям 5G. Модель получила название Hisense A7 5G. Она стоит 305 долларов, но поступила в продажу пока только на территории Китая.

Компания Hisense давно известна своим внимание к дисплеям на электронных чернилах E-ink. Ранее в этом году компания уже выпустила первые в мире смартфоны с цветным дисплеем E-ink: Hisense A5C, Hisense A5 Pro, Hisense A5 Pro CC.

Hisense A7 5G


Хотя эти перечисленные модели были оснащены дисплеями E-ink, у них отсутствовала возможность подключения к сетям 5G. Эту проблему исправляет Hisense A7 5G, имеющий 6,7-дюймовый черно-белый дисплей E-ink с разрешением 300 пикселей/дюйм2.

Устройство работает на чипсете UNISOC Tiger T7510 - такой же устанавливается в модели Hisense F50 5G. Аппаратная начинка дополняется 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной встроенной памяти. Есть 3,5 мм разъем для наушников и ЦАП AK4377AECB, что позволяет получить звук высокого качества Hi-Res Audio.

Hisense A7 5G


Задняя панель телефона с матовым антибликовым покрытием имеет единственную камеру со светодиодной вспышкой. Здесь же на задней панели располагается емкостной датчик отпечатков пальцев.

Среди средств управления представлены клавиши питания и регулировки громкости на правом торце устройства и клавиша ИИ на левом торце. ИИ-клавиша представляет собой программируемый элемент управления, на который можно «повесить» одно из ряда доступных действий.

Другие доступные функции - фронтальная камера с поддержкой ИИ-разблокировки по лицу; динамик; динамическая и постоянная частота обновления экрана; различные варианты экрана блокировки (поэзия, мотивирующий, цитаты, обои).

Hisense A7 5G Hisense A7 5G


Программная начинка представлена доработанным пользовательским интерфейсом на базе Android 10 и рядом дополнительных настроек, относящихся к обслуживанию дисплея E-ink.

Hisense A7 5G оснащен батареей емкостью 4770 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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