Компания Hisense, хорошо известная многим своими телевизорами, выпустила первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и возможностью подключения к сетям 5G. Модель получила название Hisense A7 5G. Она стоит 305 долларов, но поступила в продажу пока только на территории Китая.
Компания Hisense давно известна своим внимание к дисплеям на электронных чернилах E-ink. Ранее в этом году компания уже выпустила первые в мире смартфоны с цветным дисплеем E-ink: Hisense A5C, Hisense A5 Pro, Hisense A5 Pro CC.
Хотя эти перечисленные модели были оснащены дисплеями E-ink, у них отсутствовала возможность подключения к сетям 5G. Эту проблему исправляет Hisense A7 5G, имеющий 6,7-дюймовый черно-белый дисплей E-ink с разрешением 300 пикселей/дюйм2.
Устройство работает на чипсете UNISOC Tiger T7510 - такой же устанавливается в модели Hisense F50 5G. Аппаратная начинка дополняется 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной встроенной памяти. Есть 3,5 мм разъем для наушников и ЦАП AK4377AECB, что позволяет получить звук высокого качества Hi-Res Audio.
Задняя панель телефона с матовым антибликовым покрытием имеет единственную камеру со светодиодной вспышкой. Здесь же на задней панели располагается емкостной датчик отпечатков пальцев.
Среди средств управления представлены клавиши питания и регулировки громкости на правом торце устройства и клавиша ИИ на левом торце. ИИ-клавиша представляет собой программируемый элемент управления, на который можно «повесить» одно из ряда доступных действий.
Другие доступные функции - фронтальная камера с поддержкой ИИ-разблокировки по лицу; динамик; динамическая и постоянная частота обновления экрана; различные варианты экрана блокировки (поэзия, мотивирующий, цитаты, обои).
Программная начинка представлена доработанным пользовательским интерфейсом на базе Android 10 и рядом дополнительных настроек, относящихся к обслуживанию дисплея E-ink.
Hisense A7 5G оснащен батареей емкостью 4770 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.
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