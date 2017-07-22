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Honor V40 оснастят самым быстрым дисплеем для смартфонов в мире

23 декабря 2020, 09:30




Первый смартфон от получившего самостоятельность бренда Honor - модель Honor V40 - может получить дисплей с самой высокой частотой дискретизации касаний среди существующих на рынке смартфонов. Она будет превышать нынешний порог - 270 Гц. Это непременно привлечет геймеров, для которых точность и скорость реакции смартфона, которая технически связана с этим признаком - главный гарант побед в играх. Слухи пришли от эксперта, выступающего под именем Digital Chat Station, который обычно не ошибается.

Информация о том, что в январе Honor собирается выпустить свой первый смартфон Honor V40 после отделения от Huawei, ходит уже больше недели. Точная дата презентации пока не подтверждена официально.

Honor V40


В настоящее время самую высокую частоту дискретизации предлагают игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 3 и ASUS ROG Phone 3. Она достигает 270 Гц. Согласно новым слухам, частота дискретизации сенсорного экрана Honor V40 будет превышать этот показатель. Источники утверждают, что V40 будет отличаться сверхчетким экраном с изогнутыми краями. Модель будет иметь высокую частоту обновления экрана.

В то же время пока неизвестно, какой именно размер экрана выберет производитель. Ранее ходили слухи, что размер дисплея может составить 6,72 дюймов, частота обновления - 120 Гц.

Ожидается, что дисплей будет поддерживать разрешение FHD+, в его верхнем левом углу расположатся два отверстия под сенсоры. За производительность Honor V40 будет отвечать чипсет Dimensity 1000+.

В то же время пока остается полная неопределенность, что появится на тыльной стороне смартфона. Ходили слухи, что там располагаться модуль камер круглой формы, но позднее появилась информация, что блок камер будет иметь квадратную форму.

Ожидается, что в телефоне будет установлена 40-мегапиксельная камера Sony IMX700 с цветным RYYB фильтром. Благодаря этому, сенсор будет способен собирать до 40% больше света.

Информация о разработке Honor V40 подтвердилась после недавнего получения сертификата 3C моделью под номером YOK-AN10. Эксперты признали в ней Honor V40. При этом выяснилось, что смартфон будет поставляться с адаптером питания мощностью 66 Вт. По другим слухам, мощность беспроводной зарядки составит 45 Вт.

Информации о цене Honor V40 пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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