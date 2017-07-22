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Илон Маск чуть не продал за бесценок акции Tesla

23 декабря 2020, 10:53




Вчера вечером Илон Маск написал сенсационный твит, в котором поделился воспоминаниями из 2016 года, когда он чуть ни продал акции Tesla за десятую часть их рыночной стоимости. Покупателем могла стать компания Apple в лице ее генерального директора Тима Кука.

Как сообщил Маск, однажды он связался с генеральным директором Apple, как он сказал, в «самые мрачные дни программы Model 3» и предложил продать Tesla за 1/10 ее стоимости. Со слов Маска, Кук «отказался принять встречу».

Илон Маск чуть не продал акции Tesla за бесценок компании Apple


Комментарий и «откровения» Маска появились в ходе обсуждения недавнего материала, опубликованного Reuters, в котором сообщалось о разработке новой модели Apple Car. По данным Reuters, к 2024 году Apple планирует начать производство собственного электромобиля Apple Car. Компания планирует применять технологию аккумуляторов «следующего поколения», связывая ее с использованием т.н. моноячеистой конструкции. С их слов, она обещает сделать элементы батареи более емкими и освободить внутри них место, удалив устанавливаемые там вспомогательные элементы, которые применяются для работы батарей нынешнего поколения. Apple планирует использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы.



Напомним, что речь о возможной продаже, о которой упомянул Маск, связана с подготовкой к запуску электрического пятиместного седана Tesla Model 3. Эта модель была представлена 31 марта 2016 года. Она была разработана на новой платформе, отличной от той, что использовалась ранее в Tesla Model S и Tesla Model X. Автомобиль производился на основном заводе компании во Фримонте, штат Калифорния, а аккумуляторы и электромоторы для него поставлялись с завода Gigafactory 1.

1 апреля 2016 года в день презентации прототипа новой модели было открыто резервирование заказов. К 16 мая 2016 года число заявок достигло 373 тыс. Это заставило Маска уже через день после старта резервирования сообщить, что компания вынуждена пересмотреть собственный производственный план. Но денег на реализацию намеченных планов катастрофически не хватало. 19 мая стало известно, что Tesla Motors продаст собственные акции на $1,4 млрд и пустит привлечённые средства на расширение производства до 500 тыс. автомобилей уже к 2018 году.

Информация, что Apple когда-то рассматривала возможность покупки Tesla, действительно ходила в виде слухов. Более того, еще в 2013 году Apple сделала «серьезную ставку» в размере 240 долларов за акцию, но с учетом нового комментария Маска, эта информация могла быть неточной.



Известно, что в последнее время между Apple и Tesla возникли разногласия. Они усилились после того, как Apple стала активно переманивать к себе сотрудников Tesla для работ над своим проектом Apple Car. В 2015 году Маск назвал Apple «кладбищем Тесла». Он даже заявил своим сотрудникам, что если они не добьются успеха в Tesla, то... «пойдете работать в Apple».

Маск в своем отдельном твите раскритиковал подход Apple. Он назвал слухи об «Apple Car» «странными, если это правда». Он также обратил внимание, что конструкция моноячеистой батареи «электрохимически невозможна».

В то же время необходимо учитывать, что слухи о слиянии Apple и Tesla, о чем говорили некоторые эксперты, похоже, недостоверные. Если Apple действительно займется производством автомобилей, то Tesla и Apple станут прямыми конкурентами. Если Apple продолжит свои работы над созданием Apple Car, то первый образец может появиться уже в 2024 или 2025 году, отмечают эксперты.



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