Вчера вечером Илон Маск написал сенсационный твит, в котором поделился воспоминаниями из 2016 года, когда он чуть ни продал акции Tesla за десятую часть их рыночной стоимости. Покупателем могла стать компания Apple в лице ее генерального директора Тима Кука.
Как сообщил Маск, однажды он связался с генеральным директором Apple, как он сказал, в «самые мрачные дни программы Model 3» и предложил продать Tesla за 1/10 ее стоимости. Со слов Маска, Кук «отказался принять встречу».
Комментарий и «откровения» Маска появились в ходе обсуждения недавнего материала, опубликованного Reuters, в котором сообщалось о разработке новой модели Apple Car. По данным Reuters, к 2024 году Apple планирует начать производство собственного электромобиля Apple Car. Компания планирует применять технологию аккумуляторов «следующего поколения», связывая ее с использованием т.н. моноячеистой конструкции. С их слов, она обещает сделать элементы батареи более емкими и освободить внутри них место, удалив устанавливаемые там вспомогательные элементы, которые применяются для работы батарей нынешнего поколения. Apple планирует использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы.
Strange, if true. - Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory. - A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?
Напомним, что речь о возможной продаже, о которой упомянул Маск, связана с подготовкой к запуску электрического пятиместного седана Tesla Model 3. Эта модель была представлена 31 марта 2016 года. Она была разработана на новой платформе, отличной от той, что использовалась ранее в Tesla Model S и Tesla Model X. Автомобиль производился на основном заводе компании во Фримонте, штат Калифорния, а аккумуляторы и электромоторы для него поставлялись с завода Gigafactory 1.
1 апреля 2016 года в день презентации прототипа новой модели было открыто резервирование заказов. К 16 мая 2016 года число заявок достигло 373 тыс. Это заставило Маска уже через день после старта резервирования сообщить, что компания вынуждена пересмотреть собственный производственный план. Но денег на реализацию намеченных планов катастрофически не хватало. 19 мая стало известно, что Tesla Motors продаст собственные акции на $1,4 млрд и пустит привлечённые средства на расширение производства до 500 тыс. автомобилей уже к 2018 году.
Информация, что Apple когда-то рассматривала возможность покупки Tesla, действительно ходила в виде слухов. Более того, еще в 2013 году Apple сделала «серьезную ставку» в размере 240 долларов за акцию, но с учетом нового комментария Маска, эта информация могла быть неточной.
Apple still reputedly planning to build an iCar. The apparent secret sauce: They watched the livestream of Tesla's battery day; They also took notes; Then those notes were exclusively leaked to Reuters. So they could hire, hoping to begin production by [checks notes] 2025. pic.twitter.com/VQubNAl5Ds
Известно, что в последнее время между Apple и Tesla возникли разногласия. Они усилились после того, как Apple стала активно переманивать к себе сотрудников Tesla для работ над своим проектом Apple Car. В 2015 году Маск назвал Apple «кладбищем Тесла». Он даже заявил своим сотрудникам, что если они не добьются успеха в Tesla, то... «пойдете работать в Apple».
Маск в своем отдельном твите раскритиковал подход Apple. Он назвал слухи об «Apple Car» «странными, если это правда». Он также обратил внимание, что конструкция моноячеистой батареи «электрохимически невозможна».
В то же время необходимо учитывать, что слухи о слиянии Apple и Tesla, о чем говорили некоторые эксперты, похоже, недостоверные. Если Apple действительно займется производством автомобилей, то Tesla и Apple станут прямыми конкурентами. Если Apple продолжит свои работы над созданием Apple Car, то первый образец может появиться уже в 2024 или 2025 году, отмечают эксперты.
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