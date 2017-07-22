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VR-поддержка в Microsoft Flight Simulator доступна бесплатно

23 декабря 2020, 12:30




Microsoft объявила о выпуске долгожданного обновления для легендарной игры Microsoft Flight Simulator для ПК, работающего под Windows. Особенность нового обновления - там наконец-то появилась поддержка VR (виртуальная реальность), причем она стала доступна бесплатно.

Сообщается, что новый режим VR будет работать с большинством гарнитур, поддерживающих голографическую платформу Windows Mixed Reality, являющуюся частью Windows 10, а также с гарнитурами Oculus, Valve и HTC.

VR-поддержка в Microsoft Flight Simulator доступна бесплатно


Хотя игра работает со всеми перечисленными VR-гарнитурами, оптимизация при разработке была проведена в отношении только следующих гарнитур: VR-шлемы HP Reverb G2 и HP Reverb G1, а также Samsung Odyssey+.

Выбор именно этих моделей имеет простое объяснение: все перечисленные модели относятся к иммерсивным гарнитурам, разработанным в точном соответствии с требованиями голографической платформы Windows Mixed Reality.

Виртуальная реальность доступна всем пользователям в виде бесплатного обновления для всех совместимых с OpenXR гарнитур.



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