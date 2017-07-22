Microsoft объявила о выпуске долгожданного обновления для легендарной игры Microsoft Flight Simulator для ПК, работающего под Windows. Особенность нового обновления - там наконец-то появилась поддержка VR (виртуальная реальность), причем она стала доступна бесплатно.
Сообщается, что новый режим VR будет работать с большинством гарнитур, поддерживающих голографическую платформу Windows Mixed Reality, являющуюся частью Windows 10, а также с гарнитурами Oculus, Valve и HTC.
Хотя игра работает со всеми перечисленными VR-гарнитурами, оптимизация при разработке была проведена в отношении только следующих гарнитур: VR-шлемы HP Reverb G2 и HP Reverb G1, а также Samsung Odyssey+.
Выбор именно этих моделей имеет простое объяснение: все перечисленные модели относятся к иммерсивным гарнитурам, разработанным в точном соответствии с требованиями голографической платформы Windows Mixed Reality.
Виртуальная реальность доступна всем пользователям в виде бесплатного обновления для всех совместимых с OpenXR гарнитур.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".