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Продавец курочек KFC выпустил «настоящую» игровую приставку KFConsole

23 декабря 2020, 15:07




Продавец курочек KFC готов потеснить Sony PS5 и Microsoft XBox Series X на рынке игровых приставок. Новая консоль KFConsole поддерживает запуск игр на дисплеях с разрешением 4K при частоте обновления экрана 240 кадр/сек.

KFConsole


Слухи о разработке нового неизвестного устройства под названием KFConsole появились еще в июне этого года, когда Sony представила свою новую игровую приставку PS5. В тот момент на рынке вдруг распространилось заявление компании KFC - известного владельца сети ресторанов быстрого питания с фирменным блюдом «Жареная курочка». Компания KFC выпустила видеотрейлер с анонсом какой-то непонятной игровой консоли, которая «не только даст поиграть, но и одновременно позволит пожарить курочку-гриль». Многие восприняли это как шутку и... забыли.

KFConsole


Но, похоже, шутка оказалась правдой. Популярная компания создала игровую консоль для геймеров и любителей вкусно поесть. Необычное сочетание, но кто знает, а если это новый тренд рынка?

KFConsole


Как сообщает производитель, KFConsole - это «высококлассный игровой компьютер с поддержкой виртуальной реальности, оснащенный дополнительно встроенным подогревателем для кур». Идея дополнительного аксессуара для игровой консоли - «курица должна оставаться теплой даже во время долгих часов игры».

KFC занималась разработкой своего консоли совместно с компанией Cooler Master - тайваньским производителем компьютерных комплектующих и корпусов. Одна из характеристик новой модели - поддержка игр в разрешении 4K и частоте 240 кадр/сек.

KFConsole


Компания еще не сообщила о цене или дате выпуска новой консоли.

KFConsole


«В Cooler Master все устроено по-другому. Мы находим нестандартные решения и делаем все возможное, чтобы обеспечить высочайшую производительность по первому разряду. Наша опытная команда разработчиков, занимающаяся моддингом корпусов и компьютерных аксессуаров во главе с легендарным шведским мастером Timpelay, взялась за создание этого удивительного зверя. Мальчик действительно родился!» - говорится в официальном анонсе на целевой странице портала KFC.




Для разогрева курицы используется тепло, выделяемое системой, и исходящий изнутри воздушный поток. В KFConsole используется кастомное шасси Cooler Master NC100. Игровая консоль оснащена экстремальным вычислительным модулем Intel Nuc 9 и видеокартой от Asus.

«Благодаря GPU с возможностью горячей замены, игровая приставка KFC будет самой мощной консолью на годы вперед», - сообщается на сайте.

KFConsole


Известно также, что для хранения данных в компьютере используется SSD PCIe NVMe, быстродействие которого «в 6 раз выше». Загрузка игр происходит за считанные секунды, геймер получает доступ к данным мгновенно. Установлены два твердотельных накопителя Seagate BarraCuda емкостью 1 Тбайт.

KFConsole


KFConsole предоставляет поддержку функции виртуальной реальности (VR) без дополнительной установки каких-либо других компонентов; технологии трассировки лучей, которой не удивить настоящих геймеров, потому что они считают ее присутствие само собой разумеющимся для игровой машины; обновление экрана с частотой 240 кадр/сек, обеспечивающей плавность переходов для всех игр с поддержкой вывода 240 Гц на дисплеях 4K; 4K-TV GAMING.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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