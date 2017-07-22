Умные очки продолжают обрастать новыми патентами, хотя информации о выпуске самих очков пока нет. Новая заявка Apple рассказывает об оснащении умных AR-очков Apple специальными линзами, способными адаптировать свою пропускную способность с учетом окружающего освещения.
Информацию о новом патенте отыскали эксперты издания PhoneArena. Они обнаружили в картотеке Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) новую заявку под названием "Display System With Localized Optical Adjustments" (Система отображения с адаптируемыми оптическими настройками). В сопроводительном документе сообщалось, что речь идет об автоматической настройке линз с учетом окружающего освещения.
Можно предположить, что теперь у умных очков Apple Glass появятся как минимум два режима настройки - для яркого дневного освещения и для ночного времени.
В патенте Apple указывается, что «система регулируемых линз может динамически перенастраиваться под определенного пользователя и/или под различные рабочие сценарии. В очках могут применяться регулируемые модуляторы света, которые будут осуществлять выборочное затемнение части экрана, попадающего в поле зрения пользователя».
Сообщается, что «система будет применяться для повышения видимости контента, создаваемого компьютером. Если такой объект будет перекрывать реальные объекты, то яркость последних может быть избирательно притушена, чтобы улучшить видимость компьютерного контента. Например, может быть использован регулируемый модулятор света с пространственной адресацией, который сможет создавать затемненные области, перекрывающие яркий объект из реального мира. Это произойдет в том случае, если такой объект помешает отображению компьютерного контента в верхнем правом углу».
Если подытожить суть патента, Apple намерена изменять яркость реальных объектов, чтобы сделать информацию от компьютера, отображаемую для пользователя, более заметной. Настройка будет производиться индивидуально для каждой линзы.
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