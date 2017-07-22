Компания Samsung показала новый вариант искусственного человека NEON, созданного в сотрудничестве с южнокорейской финансовой фирмой Shinhan Bank. Новый автоматизированный ИИ-комплекс предназначен для использования в банках и финансовых организациях. Созданный искусственный ИИ-консультант NEON помогает сопровождать клиентов банка и оказывает им консультационные услуги при выполнении банковских операций.
Впервые свою разработку искусственного человека NEON компания Samsung представила в начале этого года на выставке CES 2020. Тогда это привлекло пристальное внимание, вызванное широкими перспективами применения в различных областях, таких как здравоохранение, финансы, розничная торговля.
Новая совместная разработка Samsung NEON и Shinhan Bank направлена на оцифровку транзакционных операций, выполняемых при обслуживании клиентов в банках. Согласно опубликованному видео, компания показала, как может выглядеть общение человека с новым устройством банковского ИИ-консультанта Samsung NEON Frame. Демонстрация проводилась при открытии специализированного инновационного центра Shinhan Bank.
Устройство NEON Frame представляет собой крупный дисплей с портретной ориентацией. У него установлен 4K-датчик, реализующий функции компьютерного зрения. Оценка клиента состояния осуществляется с использованием RGB-сенсора. Устройство оснащено динамиками уровня Hi-Fi и микрофонами. Поверх системы работает программная надстройка, имитирующая искусственного человека Samsung NEON.
У модели, изготовленной для Shinhan Bank, имеется сканер отпечатков пальцев. С его помощью, клиент может осуществить ряд банковских операций.
Подобная система может также применяться для выполнения функций, связанных, например, с безопасностью. Она способна контролировать операции, связанные со считыванием банковских карт, выполнением бесконтактных платежей.
Samsung постаралась сделать систему искусственного человека NEON максимально приближенной к традиционному образу. Много сделано для имитации правдоподобной мимики на лице ИИ-консультанта.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".