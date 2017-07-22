РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung создала искусственного ИИ-консультанта NEON для Shinhan Bank

23 декабря 2020, 20:00




Компания Samsung показала новый вариант искусственного человека NEON, созданного в сотрудничестве с южнокорейской финансовой фирмой Shinhan Bank. Новый автоматизированный ИИ-комплекс предназначен для использования в банках и финансовых организациях. Созданный искусственный ИИ-консультант NEON помогает сопровождать клиентов банка и оказывает им консультационные услуги при выполнении банковских операций.



Впервые свою разработку искусственного человека NEON компания Samsung представила в начале этого года на выставке CES 2020. Тогда это привлекло пристальное внимание, вызванное широкими перспективами применения в различных областях, таких как здравоохранение, финансы, розничная торговля.

Новая совместная разработка Samsung NEON и Shinhan Bank направлена на оцифровку транзакционных операций, выполняемых при обслуживании клиентов в банках. Согласно опубликованному видео, компания показала, как может выглядеть общение человека с новым устройством банковского ИИ-консультанта Samsung NEON Frame. Демонстрация проводилась при открытии специализированного инновационного центра Shinhan Bank.

Устройство NEON Frame представляет собой крупный дисплей с портретной ориентацией. У него установлен 4K-датчик, реализующий функции компьютерного зрения. Оценка клиента состояния осуществляется с использованием RGB-сенсора. Устройство оснащено динамиками уровня Hi-Fi и микрофонами. Поверх системы работает программная надстройка, имитирующая искусственного человека Samsung NEON.

NEON


У модели, изготовленной для Shinhan Bank, имеется сканер отпечатков пальцев. С его помощью, клиент может осуществить ряд банковских операций.

Подобная система может также применяться для выполнения функций, связанных, например, с безопасностью. Она способна контролировать операции, связанные со считыванием банковских карт, выполнением бесконтактных платежей.

Samsung постаралась сделать систему искусственного человека NEON максимально приближенной к традиционному образу. Много сделано для имитации правдоподобной мимики на лице ИИ-консультанта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Twitter приобрел стартап группового видеочата Squad
  • Huawei представила собственную ОС HarmonyOS 2.0 для смартфонов и планшетов
  • Метод «AIR-FI» позволяет «воровать» данные с любого компьютера
  • Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium
  • Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки DeepSpeed

    • следующая новость
    Первый флагман Xiaomi Mi 11 на SD888 будет оснащен памятью LPDDR5

    предыдущая новость
    Умные очки Apple Glass будут иметь индивидуальную настройку

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 декабря, 2020

    Apple запустила программу независимой оценки системы защиты iPhone

    Первый флагман Xiaomi Mi 11 на SD888 будет оснащен памятью LPDDR5

    Samsung создала искусственного ИИ-консультанта NEON для Shinhan Bank

    Умные очки Apple Glass будут иметь индивидуальную настройку

    Продавец курочек KFC выпустил «настоящую» игровую приставку KFConsole

    VR-поддержка в Microsoft Flight Simulator доступна бесплатно

    Илон Маск чуть не продал за бесценок акции Tesla

    Honor V40 оснастят самым быстрым дисплеем для смартфонов в мире

    22 декабря, 2020

    Анонс Hisense A7 5G: первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и поддержкой 5G

    Apple заключила контракт с TSMC на аренду мощностей для выпуска 3-нм чипов

    Китайский дрон DJI спас тонущую женщину в Калифорнии

    D-Link выпустила серию 10-гигабитных коммутаторов DXS-3610 для крупных заказчиков

    Производительность процессоров AMD Ryzen Zen 3 почти удвоилась по сравнению с Zen

    NVIDIA Hopper задерживается, Lovelace появится раньше

    Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5

    MSI выпустила 30-дюймовый сверхширокоэкранный изогнутый монитор Optix MAG301 CR2

    21 декабря, 2020

    Intel Rocket Lake-S оказались примерно на 12% быстрее Comet Lake-S

    Samsung выпустит серию бюджетных смартфонов 5G в начале 2021 года

    Американцы смогут покупать и использовать дроны DJI без ограничений

    В линейку Intel Core 11-го поколения войдут чипы на базе Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh

    ССЫЛКИ