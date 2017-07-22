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Первый флагман Xiaomi Mi 11 на SD888 будет оснащен памятью LPDDR5

23 декабря 2020, 21:57




Компания Xiaomi официально подтвердила, что будущий флагман Xiaomi Mi 11 будет оснащен не только чипсетом SD888, но и оперативной памятью новейшего типа LPDDR5, что позволит процессору обмениваться данными со скоростью до 6400 Мбит/с.

LPDDR расшифровывается как Low Power DDR (низковольтная DDR-память). Для стандартной DDR применяется напряжение питания 2,5 В. С переходом на LPDDR напряжение было снижено до 1,8 В. Затем последовал рубеж 1,2 В и т.д. Новая память LPDDR5 использует минимальное напряжение питания 0,5 В, обеспечивая ей очень высокое быстродействие.

Первый флагман Xiaomi Mi 11 на SD888 будет оснащен новой памятью LPDDR5


Внутри нового флагмана Xiaomi Mi 11, выпуск которого должен состояться 28 декабря 2020 года, находится новейший процессор Qualcomm Snapdragon 888. Компания Xiaomi обещала стать первой на рынке компанией, выпустившей свой смартфон под новым флагманским процессором Snapdragon 888. Но оказалось, что эта модель также будет иметь лучшую на сегодняшний день оперативную память - тип LPDDR5.

В отличие от памяти LPDDR4 предыдущего поколения новый стандарт дает резкий прирост пропускной способности: до 6400 Мбит/с взамен прежних 4266 Мбит/с у LPDDR4. Новая память более экономична и превосходит своего предшественника LPDDR4 на 20%: ее минимальное напряжение (0,5В) существенно превосходит минимум прежнего типа (0,6В). Достигнутое снижение позволяет продлить на 5-10% время работы смартфона в режиме активного использования, а в режиме ожидания прирост достигнет 40%.

Поскольку новый стандарт LPDDR5 разрабатывался с учетом более высоких требований к применению, в LPDDR5 появилась поддержка функции автоматической коррекции ошибок - Link Error Correcting Code (ECC).

Сам смартфон Xiaomi Mi 11 будет оснащен тройным блоком камер в форме квадрата с флагманским сенсором 108 Мп. AMOLED-дисплей флагмана будет иметь размер 6,67 дюймов, поддерживать разрешение QHD+, частоту обновления 120 Гц и до 12 Гбайт ОЗУ.

Первый флагман Xiaomi Mi 11 на SD888 будет оснащен новой памятью LPDDR5


Емкость батареи Xiaomi Mi 11 составит 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт.

Смартфон будет работать на базе ОС Android 11 с интерфейсной надстройкой MIUI 12.

Данные о ценах пока отсутствуют.



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