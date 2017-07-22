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Apple запустила программу независимой оценки системы защиты iPhone

23 декабря 2020, 22:47




В июле этого года компания Apple объявила о запуске новой исследовательской программы под названием Apple Security Research Device Program, ориентированной на независимых экспертов по безопасности. Согласно планам, Apple собирается дать в распоряжение экспертов специальным образом сконфигурированные смартфоны iPhone, которые наделены уникальными политиками выполнения кода. Благодаря им, исследователи получат возможность разобраться в деталях, как работает система защиты смартфона Apple, и смогут дать свои рекомендации по ее совершенствованию.

Начиная с этой недели, начался выпуск первых специальных моделей iPhone. Apple сообщила, что они будут немедленно отправляться в адрес намеченных экспертов.

Apple запустила программу независимой оценки системы защиты iPhone


По условиям программы исследователям будут предоставлены iPhone сроком на один год на правах аренды, но в дальнейшем они смогут продлить срок их использования.

Смартфоны iPhone, которые получат в свое распоряжение исследователи, будут иметь пониженные уровня защиты по сравнению со стандартными моделями. Это позволит им легче обнаруживать уязвимости в работе системы безопасности, выявляемые в ходе эксплуатации. Сами модели устройств максимально приближены к серийным образцам. У них установлена последняя версия iOS, аппаратная начинка относится к наиболее современным образцам оборудования, встречающегося в стандартных моделях iPhone.

Для проведения исследований экспертам не потребуется снимать защиту смартфона с помощью джейлбрейка телефона (Jailbreak, официально неподдерживаемая корпорацией Apple операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе iPhone). Они смогут изучить работу функций безопасности платформы в специально настроенной конфигурации. Они смогут запускать любые приложения и инструменты, которые посчитают нужными, чтобы протестировать, как работает ОС. Участники программы получат также доступ к обширной документации и специальному форуму, где на их вопросы будут отвечать инженеры Apple.

Запущенная программа исследования безопасности устройств проводится совместно с традиционной программой вознаграждения Apple. Компания намерена выплачивать вознаграждения за обнаруженные уязвимости. Исследователи, которым удастся найти серьезные уязвимости, имеют высокие шансы получить выплату до 1,5 млн долларов.

Запуск новой программы исследований связывают с желанием Apple внедрить на своей платформе новую функцию, которая позволит разным людям безопасно пользоваться одним устройством, не рискуя скомпрометировать личные данные. Речь идет о технологии под названием Secure Enclave. В январе 2016 года Apple получила на нее патент, но пока она не применялись на смартфонах Apple.

Эта новая технология позволяет загружать один и тот же смартфон под разными паролями и Face ID, и при этом обеспечивать полную неприкосновенность личной информации других пользователей, которые пользовались этим смартфоном ранее и могли оставить свои личные в списке контактов, истории совершенных звонков и т.д.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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