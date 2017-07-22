Китайская компания Vivo, опережая календарный цикл, анонсировала еще до наступления Рождества новую модель смартфона - Vivo V20 (2021). Анонс прошел без громких онлайн-речей - на сайте просто появилась информация о выпуске нового продукта из модельного ряда 2021 года. Сразу после объявления стало возможным оформить онлайн-покупку на сайте Vivo India и в Amazon India.
Новый смартфон стал четвертым в линейке аппаратов серии Vivo V20, в которую входят уже три модели: Vivo V20 SE, Vivo V20 и Vivo V20 Pro. Размеры «новоиспеченного» гаджета - 161,3х74,2х7,38 мм, вес - 171 гр.
Новая модель имеет 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей). Частота обновления экрана составляет вполне традиционные 60 Гц. Соотношение сторон 20:9 указывает на «кинематографические пропорции».
Этот «киношный» акцент подчеркивается и селфи-камерой с гигантским разрешением 44 Мп, расположенной в выемке на экране дисплея. Фото-арсенал дополнен «трехмодульным блоком камер на задней панели: 64 Мп основная камера, 8 Мп сверхширокоугольный объектив и 2 Мп датчик глубины.
«Техническая» начинка модели Vivo V20 (2021) включает чипсет Snapdragon 730G, 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной основной памяти. Все «фантазии» по наращиванию смартфона более емким хранилищем доступны через слот для карт памяти microSD.
Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Программная начинка представлена последними моделями ОС Android 11 и FunTouchOS 11.
Цена новой модели не отличается от стоимости оригинального аппарата серии - Vivo V20. Купить новую модель V20 (2021) можно за 339 долларов (25 500 руб.).
Собственно, близкое родство с Vivo V20 подчеркивается во всем: Vivo V20 (2021) напоминает его и по дизайну, и по техническим характеристикам. Главное отличие - это замена чипсета с Snapdragon 720G на более современный вариант - Snapdragon 730G.
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