Главным ожиданием для AMD на этапе перехода в новый год является предстоящий запуск новой линейки мобильных процессоров следующего поколения, которые получат название Cezanne. Это событие должно произойти в начале 2021 года на виртуальном мероприятии CES.
Новые модели построены на значительно обновленной версии ядра AMD Zen 3, выделяющейся множеством различных улучшений по организации потока команд при вычислительной обработке и широкими возможностями по масштабированию применяемой частоты.
Однако пока эти улучшения больше видны в теоретической проекции, тогда как рынок ждет прямых доказательств, полученных в результате прохождения независимых тестов.
Неофициальный старт утечек из бенчмарков был запущен благодаря прогону мобильного процессора нового поколения Cezanne на тестах GeekBench 5. В тестовой системе был использован 6-ядерный и 12-поточный мобильный процессор Ryzen 5 5600H, установленный в ноутбук Xiaomi Mi с 16 Гбайт оперативной памяти.
Тест на производительность в одноядерном варианте проверки ядра Zen 3 набрал 1372 балла. Тест на многопоточных операциях показал результат 5713 баллов.
Новый процессор Ryzen 5 5600H обошел своего предшественника - процессор Ryzen 5 4600H Renoir на базе Zen 2 примерно на 37% и 14% в однопоточных и в многопоточных операциях.
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