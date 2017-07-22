РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новый AMD Cezanne обошел Renoir в одноядерных и многоядерных тестах GeekBench 5

24 декабря 2020, 12:52




Главным ожиданием для AMD на этапе перехода в новый год является предстоящий запуск новой линейки мобильных процессоров следующего поколения, которые получат название Cezanne. Это событие должно произойти в начале 2021 года на виртуальном мероприятии CES.

Новый Cezanne обошел Renoir на одноядерных (37%) и многоядерных (14%) тестах GeekBench 5


Новые модели построены на значительно обновленной версии ядра AMD Zen 3, выделяющейся множеством различных улучшений по организации потока команд при вычислительной обработке и широкими возможностями по масштабированию применяемой частоты.

Однако пока эти улучшения больше видны в теоретической проекции, тогда как рынок ждет прямых доказательств, полученных в результате прохождения независимых тестов.

Неофициальный старт утечек из бенчмарков был запущен благодаря прогону мобильного процессора нового поколения Cezanne на тестах GeekBench 5. В тестовой системе был использован 6-ядерный и 12-поточный мобильный процессор Ryzen 5 5600H, установленный в ноутбук Xiaomi Mi с 16 Гбайт оперативной памяти.

Тест на производительность в одноядерном варианте проверки ядра Zen 3 набрал 1372 балла. Тест на многопоточных операциях показал результат 5713 баллов.

Новый процессор Ryzen 5 5600H обошел своего предшественника - процессор Ryzen 5 4600H Renoir на базе Zen 2 примерно на 37% и 14% в однопоточных и в многопоточных операциях.

Новый Cezanne обошел Renoir на одноядерных (37%) и многоядерных (14%) тестах GeekBench 5




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Apple заключила первой контракт с TSMC на аренду мощностей для выпуска 3-нм чипов
  • Детальные подробности о будущем графическом ядре AMD Navi 23 просочились в сеть
  • Китай создал собственный литографический сканер для полупроводниковой DUV-печати
  • Kirin 9000 может повышать разрешение видео на лету с помощью ИИ
  • Qualcomm объявила о выпуске нового флагманского мобильного процессора Snapdragon 888

    • следующая новость
    Середнячок Intel Tiger Lake-H35 оказался быстрее флагманского AMD Ryzen 9 5900HX

    предыдущая новость
    Vivo V20 перешел на чипсет Snapdragon 730G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Новогодние подарки 2020/2021 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 декабря, 2020

    Середнячок Intel Tiger Lake-H35 оказался быстрее флагманского AMD Ryzen 9 5900HX

    Новый AMD Cezanne обошел Renoir в одноядерных и многоядерных тестах GeekBench 5

    Vivo V20 перешел на чипсет Snapdragon 730G

    23 декабря, 2020

    Apple запустила программу независимой оценки системы защиты iPhone

    Флагман Xiaomi Mi 11 на SD888 будет оснащен памятью LPDDR5

    Samsung создала искусственного ИИ-консультанта NEON для Shinhan Bank

    Умные очки Apple Glass будут иметь индивидуальную настройку

    Продавец курочек KFC выпустил «настоящую» игровую приставку KFConsole

    VR-поддержка в Microsoft Flight Simulator доступна бесплатно

    Илон Маск чуть не продал за бесценок акции Tesla

    Honor V40 оснастят самым быстрым дисплеем для смартфонов в мире

    22 декабря, 2020

    Анонс Hisense A7 5G: первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и поддержкой 5G

    Apple заключила контракт с TSMC на аренду мощностей для выпуска 3-нм чипов

    Китайский дрон DJI спас тонущую женщину в Калифорнии

    D-Link выпустила серию 10-гигабитных коммутаторов DXS-3610 для крупных заказчиков

    Производительность процессоров AMD Ryzen Zen 3 почти удвоилась по сравнению с Zen

    NVIDIA Hopper задерживается, Lovelace появится раньше

    Представлен ноутбук Chuwi Corebook X на процессоре Intel Core i5

    MSI выпустила 30-дюймовый сверхширокоэкранный изогнутый монитор Optix MAG301 CR2

    21 декабря, 2020

    Intel Rocket Lake-S оказались примерно на 12% быстрее Comet Lake-S

    ССЫЛКИ