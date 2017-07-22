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Середнячок Intel Tiger Lake-H35 оказался быстрее флагманского AMD Ryzen 9 5900HX

24 декабря 2020, 15:09




Intel активно готовится к новому году. Компания хочет встретить будущий год во всеоружии и успешно конкурировать на рынке мобильных процессоров со своим соперником - AMD. Та готовится противопоставить Intel свои новые мобильные процессоры AMD Cezanne. Со своей стороны, Intel готова ответить серией мобильных процессоров Intel Core 11-го поколения, а именно новыми моделями линейки Tiger Lake.

Первые шаги Intel в этом направлении уже сделаны. Ранее Intel уже выпустила младшие модели в новой линейке - 2-ядерные мобильные процессоры Tiger Lake-UP4 и Tiger Lake-UP3. UP4 предназначены для оснащения встроенных решений и мобильных игровых консолей, UP3 - для ультрабуков.

Следующий шаг уже более серьезный - компания собирается анонсировать 4-ядерные мобильные процессоры линейки Tiger Lake-H35, предназначенные для игровых ноутбуков начального и среднего уровня. Ожидается, что анонс состоится в рамках предстоящей выставки CES 2021.

Новые процессоры следующего поколения Tiger Lake-H35 планируется использовать вместе с дискретной графикой - видеокартами GeForce RTX 30. Но это только первый шаг. В запасе у Intel подготовлена и «тяжелая артиллерия» - 8-ядерный процессор Tiger Lake-H, которым будут оснащаться игровые ноутбуки верхнего ценового диапазона.

Однако Intel, похоже, пока не готова пустить в бой своего форварда. Очевидно, что Intel готовится к соперничеству с процессорами AMD Cezanne и хочет пропустить соперника вперед, оценить сначала флагмана AMD «в реальной жизни», а позднее выпустить свою модель. Поэтому выход линейки процессоров Tiger Lake-H ожидается не раньше второго квартала 2021 года.

Intel Tiger Lake-H35


Но вернемся к моделям линейки Tiger Lake-H35. В этой линейке Intel собирается предложить рынку две модели: старший процессор Intel Core i7-11370 и младшую модель Intel Core i5-11300. Оба процессора будут иметь TDP 35 Вт. Отличия будут касаться, в первую очередь, доступных частотных пределов.

Старшая модель будет иметь немного более высокие частоты (базовая 3,3 ГГц, турбо - 4,8 ГГц).

Intel Tiger Lake-H35

Мобильный процессор Intel Core i7 11370H 11-го поколения - старший в линейке Tiger Lake-H35


Младшая модель Intel Core i5 11300H будет работать на базовой частоте 3,1 ГГц, а ее разгон допускается до турбо-частоты 4,4 ГГц.

Intel Tiger Lake-H35

Мобильный процессор Intel Core i5 11300H 11-го поколения - младший в линейке Tiger Lake-H35


Повторим, что новые процессоры линейки Tiger Lake-H35 не являются топовыми в будущей серии Tiger Lake. В запасе у Intel модели высшего уровня - 8-ядерные процессоры Tiger Lake-H. Они составят главную конкуренцию новым 10-нм мобильным процессорам AMD Ryzen 5000H Cezanne (Zen3). Intel надеется, на превосходство своих моделей в одно- и многоядерной производительности.

Intel Tiger Lake-H35

Рис. Линейка процессоров Intel Tiger Lake


Данные по тестированию двух новых мобильных процессоров Tiger Lake-H35 уже появились в базе Geekbench. Старшая модель Core i7-11370H (слева в следующей таблице) набрала 1572 баллов в одноядерном тесте и 5065 баллов - в многоядерном. Младшая модель Core i5-11300H (справа) показала соответственно 1440 и 4909 баллов.

Intel Tiger Lake-H35


Интересно отметить, что старшая модель Core i7-11370H, хотя и не является «флагманом» будущей линейки Intel, сумела обойти в одноядерных тестах процессор Ryzen 9 5900HX, который считается флагманом новой серии AMD.

Intel Tiger Lake-H35




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