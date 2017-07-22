В ряде штатов и городов США сейчас набирает обороты процесс, связанный с установкой запрета на применение технологии распознавания лиц в определенных общественных местах. Например, под запрет уже попали территории, относящиеся к правительственным учреждениям и правоохранительным службам. Теперь к ним присоединился штат Нью-Йорк, где запретили применять распознавание лиц на территории общеобразовательных школ.
Запрет на применение технологий распознавания лиц и других биометрических методов на территории школ введен в штате Нью-Йорк до 1 июля 2022 года. Он может быть отмене и раньше, но для этого потребуется особое распоряжение официальных лиц. Как отмечает издание Forbes, штат Нью-Йорк стали первым, где введены подобные ограничения.
До этого там было проведено исследование, организацией которого занимались Управление информационных технологий штата и Министерство образования. В ходе исследования изучалось, какое влияние оказывают названные технологии на соблюдение правил неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод среди учащихся. В исследовании принимали участие родители и учителя.
Поводом для запуска исследования послужили ошибки, возникавшие в реальной практике, которые приводили к неверной идентификации женщин, детей и представителей национальных меньшинств.
Прямой причиной для введения в действие нового закона стал инцидент, который произошел в школьном округе Lockport City. Там технология распознавания лиц применялась для поиска преступников, которым предъявлялись обвинения в сексуальных домогательствах, для выявления посторонних людей на территории компаний и других инцидентов. Противники использования средств визуальной идентификации усмотрели в такой практике ущемление свобод детей и вторжение в их частную жизнь, причем дети выступали в роли подопытных. Например, собранные данные применялись для наказания детей за мелкие правонарушения.
Сообщается, что с одной стороны введение подобного закона во время пандемии, когда учащимся часто приходится носить маски или учиться дома, не представляет большой значимости. В то же время появление такого закона может создать прецедент, на который будут опираться другие штаты для ввода собственных ограничений на использование систем распознавание лиц в школах.
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