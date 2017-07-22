С 26 января 2021 года Samsung полностью откажется от размещения платного контента в своем магазине приложений Galaxy Store в ряде стран. В результате пользователи этих стран смогут загружать любые приложения, не опасаясь наличия в них скрытого платного контента.
Samsung уже подтвердила свое решение и разослала уведомления пользователям, проживающим на затронутых территориях. Изменения в политике размещения затронет следующие страны: Албания, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Исландия, Молдова, Пакистан и Уругвай.
В перечисленных странах останется доступным для загрузки только бесплатный контент. Будут удалены не только платные приложения, но и все бесплатные приложения, внутри которых есть покупки дополнительного платного сервиса или платных тем Galaxy.
Точного объяснения, почему платный контент будет удален из Galaxy Store в этих странах, не предоставляется. Эксперты связывают это решение с тем, что обработкой онлайн-платежей занимается не Samsung, а каждая страна по отдельности. Правила обработки могут расходиться с собственными политиками Samsung.
В любом случае пользователи Galaxy Store в этих странах, которые ранее уже приобрели платные приложения, все равно смогут загружать купленные приложения даже после 26 января, перейдя в раздел «Мои приложения» в магазине. Другими словами, для них платный контент, не требующий повторной оплаты, сохранится.
Что касается разработчиков приложений, то им придется сделать выбор между удалением своих платных приложений из Galaxy Store в этих странах и предоставлением полностью бесплатных альтернативных версий, чего, вероятно, не произойдет.
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