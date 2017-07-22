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Samsung отказалась от размещения платного контента в Galaxy Store в ряде стран

24 декабря 2020, 18:19




С 26 января 2021 года Samsung полностью откажется от размещения платного контента в своем магазине приложений Galaxy Store в ряде стран. В результате пользователи этих стран смогут загружать любые приложения, не опасаясь наличия в них скрытого платного контента.

Samsung уже подтвердила свое решение и разослала уведомления пользователям, проживающим на затронутых территориях. Изменения в политике размещения затронет следующие страны: Албания, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Исландия, Молдова, Пакистан и Уругвай.

Samsung отказался от размещения платного контента в Galaxy Store для ряда стран


В перечисленных странах останется доступным для загрузки только бесплатный контент. Будут удалены не только платные приложения, но и все бесплатные приложения, внутри которых есть покупки дополнительного платного сервиса или платных тем Galaxy.

Точного объяснения, почему платный контент будет удален из Galaxy Store в этих странах, не предоставляется. Эксперты связывают это решение с тем, что обработкой онлайн-платежей занимается не Samsung, а каждая страна по отдельности. Правила обработки могут расходиться с собственными политиками Samsung.

В любом случае пользователи Galaxy Store в этих странах, которые ранее уже приобрели платные приложения, все равно смогут загружать купленные приложения даже после 26 января, перейдя в раздел «Мои приложения» в магазине. Другими словами, для них платный контент, не требующий повторной оплаты, сохранится.

Что касается разработчиков приложений, то им придется сделать выбор между удалением своих платных приложений из Galaxy Store в этих странах и предоставлением полностью бесплатных альтернативных версий, чего, вероятно, не произойдет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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